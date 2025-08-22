sexta-feira, agosto 22, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáSaúde

Detran Amapá promove curso especializado para condutores de veículos de emergência

Livia Almeida

Nesta sexta-feira, 22, os instrutores do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) realizam uma aula prática essencial para a formação de condutores de veículos de emergência. A ação faz parte do Curso de Condutor Especializado e terá como foco as técnicas de primeiros socorros e os procedimentos seguros para a equipe de resgate dentro de uma ambulância. O objetivo é capacitar e atualizar os profissionais responsáveis por dirigir viaturas de socorro, garantindo agilidade e segurança no transporte de vidas.

A programação, com carga horária de 50 horas, vai além da teoria, simulando situações reais de emergência. Haverá demonstração de técnicas de imobilização de vítimas, procedimentos de suporte básico de vida e orientações sobre direção segura em missões críticas. O curso, com validade nacional de cinco anos, abrange disciplinas como Direção Defensiva, Relações Interpessoais e Legislação de Trânsito, formando uma capacitação completa.

Entre os alunos estão oito servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que participam para atualizar seus conhecimentos e trocar experiências com os novos condutores. A iniciativa é um investimento do Governo do Amapá em segurança pública e no atendimento à população, assegurando que os condutores estejam preparados para atuar com excelência nas situações mais desafiadoras do resgate diário.

Você pode gostar também

Governo oficializa fim de acordo para compra da vacina indiana Covaxin

Livia Almeida

Empreendedores do carnaval de oportunidades receberão kits de manipulação de alimentos nesta quarta (26)

Livia Almeida

InfoGripe: estados têm queda para síndrome respiratória aguda grave

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.