Detran Amapá promove curso especializado para condutores de veículos de emergência

Nesta sexta-feira, 22, os instrutores do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) realizam uma aula prática essencial para a formação de condutores de veículos de emergência. A ação faz parte do Curso de Condutor Especializado e terá como foco as técnicas de primeiros socorros e os procedimentos seguros para a equipe de resgate dentro de uma ambulância. O objetivo é capacitar e atualizar os profissionais responsáveis por dirigir viaturas de socorro, garantindo agilidade e segurança no transporte de vidas.

A programação, com carga horária de 50 horas, vai além da teoria, simulando situações reais de emergência. Haverá demonstração de técnicas de imobilização de vítimas, procedimentos de suporte básico de vida e orientações sobre direção segura em missões críticas. O curso, com validade nacional de cinco anos, abrange disciplinas como Direção Defensiva, Relações Interpessoais e Legislação de Trânsito, formando uma capacitação completa.

Entre os alunos estão oito servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que participam para atualizar seus conhecimentos e trocar experiências com os novos condutores. A iniciativa é um investimento do Governo do Amapá em segurança pública e no atendimento à população, assegurando que os condutores estejam preparados para atuar com excelência nas situações mais desafiadoras do resgate diário.

