Prorrogadas inscrições para concursos públicos para Oficiais da PM e dos Bombeiros; prazo segue até segunda-feira, 25

Livia Almeida

Candidatos terão até a terça-feira, 26, para efetuar o pagamento da taxa; provas serão aplicadas em outubro pela Fundação Carlos Chagas.

O Governo do Amapá prorrogou até às 23h59 da segunda-feira, 25, as inscrições para os concursos públicos dos Cursos de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros (CBM). O pagamento da taxa de inscrição também foi estendido até a terça-feira, 26, pelo horário de Brasília.

Inscrições e edital do CFO da PM

Inscrições e edital do CFO do CBM

Os dois certames são aplicados pela Fundação Carlos Chagas (FCC), a banca responsável, com provas em outubro. A Secretaria de Estado da Administração (Sead), ressalta que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.concursosfcc.com.br.

No concurso do Corpo de Bombeiros, são oferecidas 180 vagas em cadastro de reserva, com exigência de idade entre 18 e 35 anos completos até o último dia de inscrição, além da altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. A prova objetiva está marcada para o dia 19 de outubro, em Macapá.

Já para a Polícia Militar, são 240 vagas em cadastro de reserva, com os mesmos critérios de idade e altura. A prova objetiva será aplicada no dia 26 de outubro, também em Macapá.

Inscrições para ambos os certames foram prorrogadas até a segunda-feira, 25

Curso de Formação de Oficiais do CBM

O governador Clécio Luís anunciou o edital para o novo concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar. É o primeiro certame voltado aos oficiais realizado pelo Governo do Amapá desde 2012, como parte do Plano de Governo da gestão, que investe em pessoal, tecnologia, infraestrutura e na segurança pública.

Curso de Formação de Oficiais da PM

O edital do concurso para oficiais da Polícia Militar também foi anunciado pelo governador Clécio Luís. O concurso é o primeiro realizado pela gestão pública em 15 anos. A iniciativa visa fortalecer a segurança pública e qualificar os profissionais da área.

