Sebrae no Amapá conecta turismo e artesanato no 9º Salão Nacional do Turismo

Empreendedores amapaenses participam da maior vitrine do setor no país com foco em sustentabilidade, diversidade e inclusão

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) participa do 9º Salão Nacional do Turismo – Conheça o Brasil, que ocorre de 21 a 23 de agosto, no Complexo Anhembi, em São Paulo (SP), das 14h às 20h. A iniciativa integra empreendedores dos segmentos de turismo e artesanato, selecionados pelos projetos da instituição ‘Conecta Tour’ e ‘Tecendo Arte’, que representam a identidade cultural e as experiências inovadoras do estado.

“É importante que nossos empreendedores ocupem espaços de visibilidade como esse, é nosso compromisso valorizar pequenos negócios que traduzem a essência da Amazônia. Estamos levando produtos e roteiros que aliam cultura, natureza e inovação, consolidando o estado como um destino autêntico e sustentável para os turistas e visitantes”, destaca a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras.

Promovido pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo (PMSP), o evento reúne profissionais, empresários e destinos para discutir tendências e fomentar negócios inclusivos e sustentáveis. Com o tema “Sustentabilidade, Diversidade e Inclusão”, a edição de 2025 conta com apoio do Sebrae, Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Itaipu, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O espaço do Sebrae contará com empreendedores de todos os estados, cada um representado por duas iniciativas de turismo e duas de artesanato, com comercialização de produtos e apresentação de roteiros.

Representantes

Do Amapá, quatro empreendedores reforçam a presença do estado na vitrine nacional. A artesã Rosângela Souza, do Quilombo Artes Tapuia, leva peças produzidas em fibras, sementes e resíduos do açaí, além de produtos afro-quilombolas inspirados nas mulheres africanas e luminárias marabaxeiras; Irene Gama, da marca Irene Gama Moda Autoral, apresenta acessórios e vestuário confeccionados com tecidos naturais, cores que remetem à flora amazônica, estampas pintadas à mão e bolsas feitas a partir de diversas matérias-primas, incluindo couro de peixe. No segmento de turismo, Thais Madureira, da agência Fuga da Cidade, apresenta a experiência ‘Acampamento Mirante da Mina F12’, enquanto Márcio Castro, da Amazônia ao Extremo, destaca a Rota das Cachoeiras do Vale do Jari, voltada ao turismo de aventura e natureza.

O estande amapaense será ponto de encontro entre pequenos negócios e investidores, fortalecendo a economia criativa e ampliando a visibilidade do estado no cenário nacional do turismo.

Programação

Datas: 21 a 23.8.2025 – Quinta-Feira à Sábado

Local: Complexo Anhembi – São Paulo (SP)

Hora: 14h às 20h

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...