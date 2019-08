Macapá poderá contar com voos regulares para o Caribe, Estados Unidos e Europa

Até o final do ano os amapaenses poderão contar com voos regulares com destino a Paramaribo, Amsterdã, Miami, Orlando, Aruba e Curacao. E o melhor: com preços bem menores do que os praticados no mercado. É que a empresa Surinam Airways estuda retornar com seus voos. Nesta sexta-feira, 9, a empresa reabre seu escritório local para comercializar bilhetes. Por enquanto, os voos saem de Belém do Pará, mas a empresa está fazendo uma pesquisa do mercado local pois pretende colocar um voo semanal e ampliar a oferta de acordo com a demanda.

O principal atrativo para turistas de menor poder aquisitivo devem ser os voos com destino a Paramaribo, capital do Suriname. O Suriname é um dos três países que fazem fronteira com o estado do Pará, ficando entre a Guiana e a Guiana Francesa – anteriormente, inclusive, era chamado de Guiana Holandesa, até a sua independência em 1975.

Como o real é bastante valorizado em relação a moeda local (dólar surinamês), um turista chega a se hospedar num hotel com até quatro estrelas pagando em média R$ 100. Um dos grandes atrativos são as praias paradisíacas, a arquitetura e o meio ambiente local (dois patrimônios mundiais da Humanidade tombados pela UNESCO ficam no Suriname: o centro histórico de Paramaribo, capital do país, é um patrimônio cultural; enquanto a Reserva Natural do Suriname Central é um patrimônio natural) além dos cassinos, que são legalizados no país.

Mas se o destino for outro, os preços são também bem convidativos. Um voo entre Paramaribo e Orlando, por exemplo, custa 570 dólares e um voo entre Paramaribo e Amsterdã 700 dólares.

A Surinam Airways tem 57 anos de fundação e é uma das empresas aéreas mais antigas e tradicionais do Mundo. Ronald Elwin Kappel fundou e fez o vôo inaugural em 1955.

De acordo com Manoel Neto, que ficará responsável pelo escritório local da companhia, inicialmente a empresa deverá operar no trecho Paramaribo/Cayenne/Macapá, abrindo caminho para os passageiros que queiram e necessitam se deslocar para o Caribe, Estados Unidos e Europa, pelo Suriname. “Um país maravilhoso, de povo simples e hospitaleiro, com uma miscigenação fantástica, que traduz por sua cultura e culinária das mais diversas variedades e sabores. E agora com belíssimos Cassinos, para quem não pode ir a Las Vegas, os cassinos do Suriname nada ficam a dever”, destaca Neto.

Enquanto se conclui os estudos necessários para a implantação dos voos, a loja de vendas de passagens irá abrir suas portas para atendimento aos passageiros e agências de viagens na próxima sexta-feira, 9.

Serviço

Surinam Airways

