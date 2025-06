Amapá sedia encontro que debate estratégias e diretrizes do setor de viagens e turismo no país

Lideranças do setor de viagens se reúnem em Macapá até o domingo, 8, para debater estratégias, alinhar diretrizes e propor soluções para os principais desafios do setor no país. Com apoio do Governo do Amapá, a capital se torna o centro das discussões sobre o futuro do turismo brasileiro, sediando o Encontro Nacional dos Presidentes das Associações Brasileiras de Agências de Viagens (ABAV).

O momento, que iniciou nesta quarta-feira, 4, é resultado de um convite do governador Clécio Luís para sediar o evento na capital, que reúne lideranças das ABAVs estaduais e membros do conselho da entidade em busca de ampliar o diálogo institucional e impulsionar o turismo no estado. A programação inclui debates estratégicos, visitas técnicas a pontos turísticos da região e uma coletiva de imprensa com representantes da associação e autoridades locais.

Local: Museu Sacaca,

Data: 05/06/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, n. 1509, bairro do Trem, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

