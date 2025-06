Biblioteca do TJAP oferece acervo com mais de 27 mil livros com espaço de estudos

A Biblioteca “Juiz Francisco Souza de Oliveira” representa um importante espaço de acesso à informação no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Desde sua criação, em 1991, mantém o compromisso de oferecer suporte a magistradas, magistrados, servidoras, servidores e à sociedade, por meio de um acervo diversificado que ultrapassa 27 mil itens.

O acervo inclui livros, periódicos, documentos raros, CDs, DVDs e uma vasta coleção de materiais impressos e digitais. O espaço preserva a coleção completa do Diário Oficial do Estado do Amapá, essencial para consultas sobre atos oficiais, legislações e publicações normativas. A Biblioteca está localizada na sede do TJAP, na Rua General Rondon, nº 1295.

O ambiente dispõe de sala de estudos, acesso gratuito à internet e estrutura que favorece a concentração. Estudantes de Direito, concurseiros e candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) figuram entre os frequentadores mais assíduos, em busca de suporte para pesquisas, aprofundamento acadêmico e preparação para provas.

Além do conteúdo jurídico, o acervo contempla obras de literatura brasileira, História do Amapá e conhecimentos gerais, bem como publicações produzidas por magistrados e servidores do Tribunal, incluindo livros dos desembargadores Gilberto Pinheiro e Carmo Antônio de Souza.

A Biblioteca oferece empréstimo domiciliar de obras, reserva de materiais e um espaço de leitura climatizado, equipado com internet, ideal para estudos e concentração. O atendimento ocorre de forma presencial, por telefone ou por e-mail, com agilidade e precisão.

As regras de uso são simples e asseguram o acesso democrático e organizado: cada usuário pode retirar até quatro obras, com prazos que variam entre sete dias para servidores e dez dias para magistrados, com possibilidade de renovação.

A devolução em atraso acarreta suspensão temporária de novos empréstimos, enquanto o extravio obriga a reposição da obra ou sua substituição por título similar, indicado pela equipe.

O espaço integra a Coordenadoria de Informação, Documentação e Memória Judiciária do TJAP, que detém o papel de preservar o conhecimento e na promover acesso à informação pública de qualidade.

Entre os principais serviços oferecidos estão a consultoria em pesquisas jurídicas e técnicas.

A Bibliotecária Chefe da unidade, Andrea Azevedo, destaca a missão da instituição:

“A nossa Biblioteca vai muito além de prateleiras e livros. Ela é um espaço pensado para acolher, orientar e inspirar. Quando dizemos que ‘Conhecimento fortalece a Justiça’, é porque acreditamos de verdade nisso. Informar não é só repassar conteúdo, é ajudar as pessoas a encontrarem respostas, exercerem sua cidadania e se sentirem parte do processo de transformação” relata Andrea sobre a biblioteca.

A Biblioteca ainda estimula a participação da comunidade na atualização do acervo. Os Interessados podem sugerir novos títulos pelo e-mail biblioteca@tjap.jus.br, informando o nome e autor da obra desejada.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ana Julia Pontes

Fotos: Carol Chaves

