Governo do Amapá realiza 7ª Conferência Estadual das Cidades

O Governo do Amapá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento das Cidades, promoveu nos dias 21 e 22 de agosto a 7ª Conferência Estadual das Cidades, no auditório do Sebrae, em Macapá. O evento reuniu representantes de movimentos sociais, empresários, gestores públicos e delegados eleitos nas conferências municipais de 12 municípios amapaenses.

Durante os dois dias de programação, foram debatidas propostas e estratégias para o desenvolvimento urbano sustentável, com foco em habitação, mobilidade, saneamento básico e participação social. O objetivo foi fortalecer o diálogo entre sociedade civil e poder público, ampliando a construção de políticas voltadas ao futuro das cidades.

Ainda durante a conferência, foram eleitos os novos integrantes do Conselho das Cidades e os 32 delegados que representarão o estado do Amapá na Conferência Nacional das Cidades, que acontecerá em outubro, em Brasília.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento das Cidades, Luiz Carlos, a conferência representa um marco de participação popular. “Esse é um espaço democrático de construção coletiva. Aqui, a sociedade ajuda a pensar os caminhos para o crescimento urbano com mais justiça social, inclusão e qualidade de vida para todos”, destacou.

Já o conselheiro das cidades e membro da comissão organizadora da 7ª Conferência Estadual, Clebson Pereira, reforçou a importância do momento. “Elegemos os 32 representantes que irão estudar e dominar as propostas que irão para o caderno nacional juntamente com todas as propostas do Brasil inteiro. A gente tem uma expectativa de aprovar 10 propostas na Conferência Nacional. Nós queremos que os anseios do Amapá, que a vontade da população se torne realidade, virando uma política pública. E é esse o papel da conferência: levar a voz dos munícipes para dentro do centro do debate”, afirmou.

As propostas aprovadas durante a etapa estadual serão levadas para a Conferência Nacional das Cidades, que discutirá diretrizes de âmbito nacional para a política urbana.

