Fórum Sebrae de Conhecimento reúne grandes nomes e inspira empreendedores no Amapá

Evento chega à 11ª edição com palestras de Leandro Karnal, Felipe Theodoro, apresentação do evento e Talk com Pedro Lins, do Programa Pequenas Empresas Grandes Negócios e transmissão para Oiapoque, Laranjal do Jari e Porto Grande

Empreendedores, gestores e interessados em inovação e negócios têm encontro marcado nos dias 8 e 9 de abril de 2026, em Macapá, durante a 11ª edição do Fórum Sebrae de Conhecimento. O evento ocorre nos auditórios do Sebrae, com transmissão ao vivo para os municípios de Oiapoque, Laranjal do Jari e Porto Grande, para ampliar o acesso ao conteúdo, das 18h às 22h. A programação reúne talks inspiradores, atrações culturais e palestras com especialistas reconhecidos nacionalmente, com destaque para o historiador, Leandro Karnal e o especialista em varejo, Felipe Theodoro.

Para a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, o Fórum Sebrae de Conhecimento é uma oportunidade estratégica de formação e inspiração para o público empreendedor do estado; aberto a empreendedores e ao público interessado, promove conhecimento e ferramentas para que empreendedores possam enfrentar desafios, identificar oportunidades e fortalecer os negócios em um mercado cada vez mais dinâmico.

“O Fórum Sebrae de Conhecimento é um espaço de aprendizado, inspiração e conexão. Ao reunir especialistas reconhecidos nacionalmente e ampliar a transmissão para outros municípios, o Sebrae intensifica a missão de levar conhecimento de qualidade aos empreendedores do Amapá, estimulando o protagonismo, a inovação e o fortalecimento dos pequenos negócios”, destacou a diretora, Suelem Amoras.

Realizado pelo Sebrae no Amapá e executado pela Unidade de Educação Empreendedora (UEE), o Fórum Sebrae de Conhecimento tem como objetivo promover reflexão, aprendizado e troca de experiências entre empreendedores e profissionais interessados em desenvolver competências para os desafios do mercado contemporâneo.

Palestrantes

Leandro Karnal, é historiador, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) e membro da Academia Paulista de Letras. Foi professor, por mais de duas décadas, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Reconhecido nacionalmente como escritor, palestrante e formador de opinião, é autor de diversos best-sellers e colunista do jornal O Estado de S. Paulo.

A palestra explora de forma profunda e acessível os desafios do mundo atual e as competências essenciais para quem deseja liderar, transformar e assumir o controle da própria trajetória. A palestra é um convite à reflexão sobre como liderar a si mesmo e aos outros em um cenário em constante transformação, unindo conteúdo profundo, exemplos práticos e questionamentos que instigam o público a repensar sua postura diante dos desafios contemporâneos.

Felipe Theodoro, é um influenciador digital e especialista em vendas com forte atuação no varejo, com trajetória que inclui anos de experiência no varejo físico, onde desenvolveu habilidades de relacionamento, autenticidade no atendimento e estratégias de conversão. Elementos que hoje compartilha em palestras e conteúdos digitais. Se tornou uma referência nacional ao destacar a importância da conexão genuína com o cliente e o entendimento profundo do comportamento do consumidor, tanto no ambiente físico, quanto no digital. Felipe, também orienta sobre planejamento, performance digital e construção de marca, sempre com linguagem leve, acessível e bem-humorada.

Palestra “A Evolução do Varejo” – Formato Talk – leve, dinâmico e interativo — Felipe Theodoro conduz uma conversa sobre as transformações mais significativas do varejo nos últimos anos, trazendo reflexões práticas sobre – Como o comportamento do consumidor mudou e como isso impacta a forma de vender; A transição do físico para o digital, mantendo a humanização do atendimento mesmo em ambientes online; O papel da autenticidade e do relacionamento como diferenciais estratégicos para conquistar e fidelizar clientes; A importância do planejamento e da leitura de dados para entender o que funciona, prever demandas e alcançar metas; e A conexão emocional como vantagem competitiva, mesmo em um varejo cada vez mais tecnológico.

Nesta edição, o público também contará com a participação do apresentador Pedro Lins, conhecido pelo Programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, que conduzirá os momentos de talk do evento.

Inscrições

As inscrições acontecem pelo site oficial – www.forumsebraedeconhecimento.com.br

Coordenação

O Fórum Sebrae de Conhecimento é coordenado pelo gerente de Educação Empreendedora do Sebrae, Maikon Richardson e pela gestora de projetos, Ademilce Ataíde.

Programação

Data: 8 de Abril de 2026 – Quarta-Feira

Apresentação evento e Talk Show: Apresentador do Pequenas Empresas Grandes Negócios – Pedro Lins

Hora: 18h – Atração cultural

Hora: 19h – Talk Histórias que Inspiram

Hora: 19h50 – Leandro Karnall – Palestra Mudança, Liderança e Protagonismo

Data: 9 de Abril de 2026 – Quinta-Feira

Hora: 18h – Atração cultural

Hora: 19h – Talk Histórias que Inspiram

Hora: 19h50 – Felipe Theodoro – Palestra A Evolução do Varejo.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação:

