Espetáculo Impermanência do bailarino e coreógrafo Elísio Pitta chega a Macapá

Em turnê pela região Norte e Nordeste, o bailarino e coreógrafo Elísio Pitta, chega a Macapá para apresentação do seu espetáculo Impermanência, na segunda-feira (11), no Salão de Eventos do Serviço Social do Comércio – SESC Araxá.

Além do espetáculo, serão oferecidas oficinas gratuitas de dança negra contemporânea e rodas de conversa com a participação de artistas locais.

Impermanência, é um projeto idealizado pelo bailarino e coreógrafo Elísio Pitta, que traz ao palco uma profunda imersão na estética negra da dança contemporânea. O artista imprime toda a consistência de sua longa trajetória internacional nesta homenagem a Ismael Ivo, grande ícone da dança contemporânea negra e seu amigo, como também de Gatto Larsen, diretor da Companhia Rubens Barbot. Esta obra conta também com a releitura e direção coreográfica de Clyde Morgan, dançarino, coreógrafo e artista plástico. Juntos, esses grandes nomes da dança e do teatro-físico compuseram a obra Impermanência, utilizando os conceitos que marcaram o trabalho do próprio Ismael, na união da dança contemporânea às artes visuais.

O projeto viaja pelas regiões norte e nordeste, ativando redes de identidade e de saberes negros e afroindígenas. A turnê passa por quatro estados e suas capitais, a saber, Piauí, Maranhão, Belém e Amapá, totalizando 6 apresentações, que serão seguidas de roda de conversa com o público. Em cada uma das localidades são realizados intercâmbio e vivência com grupos de cultura negra e popular, pesquisadores na área e dançarinos.

Para Elisio Pitta, o intercâmbio e vivência com grupos de estudo, centros universitários ou culturais populares de cultura negra e afroindígena, em cada uma das cidades da turnê, gera afinidade e fortalecimento das redes de arte negra no Brasil, priorizando aqui as regiões norte e nordeste.

Espetáculo Impermanência

Impermanência é um espetáculo contemporâneo de dança/teatro físico que se utiliza de elementos da Dança Negra, da Capoeira e de componentes africanos e baianos amalgamados no DNA do artista.

A Dança Negra Contemporânea rompe aqui os limites da dança e se projeta para a arte contemporânea em que os movimentos intensos de Pitta desenham no chão os relógios do tempo, por onde ele se move durante a performance derramando a tinta vermelha, marcando com as pegadas o sangue dos artistas negros em suas trajetórias. Durante a performance, Ismael Ivo apresenta-se nas projeções, confluindo e dialogando com o artista em cena, interagindo com seu legado que permanece vivo nos corpos dançantes, na criação do mundo e na construção de coisas.

Impermanência é uma obra prima da Dança Negra Contemporânea, resultado de mais de quarenta anos de experiência do Intérprete-criador Elísio Pitta e dos diretores Gatto Larsen e Clyde Morgan, tendo seus esforços criativos de excelência resultado num espetáculo de imensa relevância, irreverência e criatividade no contexto artístico da dança contemporânea e das artes negras.

Programação:

Mesa:

Processos Criativos em Dança Negra com Elisio Pitta, Clyde Morgan, Ivaldino Junior e Convidados Locais A palestra trará a equipe Elisio Pitta, Clyde Morgan e Ivaldino Jr.

Tema: Trajetórias pessoais na dança enquanto artistas negros que trabalham com a temática da arte negra. Público-alvo: alunos, pesquisadores e dançarinos os processos de suas realizações e criações, principalmente na modalidade de dança negra contemporânea. Serão tratados aspectos técnicos, artísticos e pessoais que contribuem para a formação profissional de artistas negros a partir do desenvolvimento das identidades a partir da criação e do desenvolvimento técnico.

Oficinas de Aceleração Técnica

com Elísio Pitta e Clyde Morgan

Música ao vivo: Ivaldino Jr.

25 vagas

Público alvo: Dançarinos, pesquisadores, estudantes da rede pública de ensino regular e superior, público jovem; Ementa: Serão abordados os processos criativos em dança negra contemporânea e técnica Horton de dança moderna, tendo como eixo a abordagem de mecanismos sensíveis de identidade. A dança negra contemporânea, a aceleração técnica e os processos criativos são pontos que serão mobilizados com o foco do “saber sensível” de cada bailarino. A ideia dessa oficina é proporcionar ao bailarino a oportunidade de sintetizar o conhecimento técnico e a intenção artística em relação à sua dança, desempenho, performance e criação de novos trabalhos.

O projeto foi contemplado pela Bolsa Klauss Vianna 2023, Funarte – Ministério da Cultura.

A produção local é do Movimento Cultural Desclassificáveis e Paulo Alfaia, com apoio de Graham Companhia de Dança, Instituto Baluarte da Amazônia, Federação Amapaense de Teatro (FATE), Casa Dança, SESC Amapá e Teatro Marco Zero.

SERVIÇO

Oficinas de Aceleração Técnica

Data: 9 de novembro | sábado

Hora: 15h às 19h

Local: Casa Dança

Endereço: Rua Hamilton Silva n°630 – Bairro Jesus de Nazaré

Inscrição gratuita

Roda de Conversa

Data: 10 de novembro | domingo

Hora: 15h às 18h

Local: Teatro Marco Zero

Endereço: Av.: Oscar Santos, 397 – Perpétuo Socorro – Macapá/AP

Apresentação do Espetáculo Impermanência

Data: 11 de novembro | segunda-feira

Hora: 19h

Local: Salão de Eventos do SESC Araxá

Entrada Gratuita

Link para inscrições na Oficina e Roda de Conversa:

https://forms.gle/9v6hRDThEyDpZC3T8

Fotos: Vantoen P. Jr.

Assessoria de Imprensa: Mary Paes (96)99179-4950 – Macapá/AP

