Governo do Amapá entrega 20ª escola da gestão e impulsiona educação em Vitória do Jari

Escola Munguba do Jari ganhou novos espaços e foi totalmente revitalizada, beneficiando cerca de 550 estudantes.

Em um marco para a educação no Sul do estado, o Governo do Amapá reinaugurou, nesta segunda-feira, 7, a Escola Estadual Munguba do Jari, em Vitória do Jari. A unidade, que passou por uma extensa reforma e modernização, é a 20ª escola revitalizada pela gestão e se destaca como a maior e única do município a oferecer ensino em tempo integral.

A entrega da Munguba do Jari, a terceira escola reformada no Vale do Jari, demonstra o compromisso da gestão atual em proporcionar uma educação de qualidade para todos os amapaenses. A cerimônia de inauguração aconteceu após uma série de ações e serviços na região, voltadas para o desenvolvimento da população.

“Para mim, em qualquer rua, bairro, comunidade ou município, o principal equipamento é a escola, é a referência do local. É a escola que projeta o futuro. Fiquei muito feliz com as ações, parcerias, serviços, impulsionamento da economia e cultura, por tudo que está acontecendo aqui, mas também estou muito feliz por entregar uma escola. Nada me deixa mais realizado, como professor, do que entregar uma instituição de ensino nova ou revitalizada”, ressaltou o governador do Amapá, Clécio Luís.

Foram investidos mais de R$ 1,8 milhão na escola, contemplando serviços de reestruturação, substituição de louças, metais e acessórios nos banheiros e cozinha, reforma das instalações hidráulicas e de esgoto, além de substituição de pisos e revestimento cerâmico, troca de forro e telhado, adaptações para acessibilidade, pintura geral, entre outros.

“É a terceira grande obra na área da educação que o Governo do Estado entrega para essa importante população do sul do Amapá. O Governo está focado na educação. Atualmente, nós também estamos com uma reforma em andamento na Escola Jarilândia e, em breve, concluímos o processo de chamada da agricultura familiar para merenda das escolas, com resultado já nas próximas semanas”, destacou a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

A nova estrutura oferece um espaço de ensino completo, moderno e equipado, com 14 salas de aula, biblioteca, laboratórios de ciências e de raciocínio lógico, sala de jogos, ambiente de aprendizagem, sala de planejamento e acolhimento, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de salas administrativas para direção, secretaria e coordenação pedagógica. O espaço conta ainda com cozinha ampla, refeitório, banheiros, espaço de convivência, redário e horta.

“Acho que o ano letivo vai ser muito bom. Na escola que eu estava não tinha tudo isso. Vai ser bom para aprender mais um pouco sobre as coisas, ciências e outras áreas”, conta o estudante Maciel Silva, de 16 anos, que iniciará o ensino médio em uma nova estrutura.

Com quase 60 anos de história, a Escola Munguba do Jari desempenha um papel fundamental na educação da região. Atualmente, oferece o 8º e 9º ano do ensino fundamental e todo o ensino médio para cerca de 550 alunos, atendendo não apenas os moradores da sede do município, mas também comunidades rurais e do estado do Pará. O transporte escolar, realizado por kombi, ônibus e lanchas, garante o acesso à educação para todos.

