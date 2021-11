Defesa Civil de Macapá orienta população sobre medidas de prevenção no período de chuvas

Em caso de situação de perigo iminente, o cidadão deve entrar em contato pelo telefone 98801-1153.

Nesse período chuvoso é necessário cuidado redobrado. A Prefeitura de Macapa, através da Defesa Civil Municipal de Macapá, orienta a população para possíveis acidentes e como prevenir.

As ações dos agentes são feitas diariamente para evitar a perda de vidas e diminuir os prejuízos econômicos e sociais. Atualmente há cerca de 20 guardas de prontidão a qualquer hora para atuar nos sinistros que possam ocorrer na cidade.

Dentre as diversas ações, a Defesa Civil realiza a emissão de alertas e avisos, monitoramento de eventos naturais e a evacuação de áreas de risco, atuando de imediato com ações de resposta ao desastre, para socorrer a população atingida possibilitando o salvamento, os primeiros socorros e a assistência à população.

O coordenador da Defesa Civil Municipal de Macapá, Aldair Santos, explica que a equipe da Defesa trabalha antes, durante e depois de desastres por meio de ações distintas e inter-relacionadas à prevenção, mitigação, resposta e recuperação.

“Estamos finalizando o plano de atendimento emergencial das chuvas [PAE], que contempla, além de todo o mapeamento feito pela Defesa Civil Municipal, também a forma operacional e técnica de como atuar nesses sinistros”, afirma o coordenador.

Aldair Santos solicita ainda a todos que, em caso de chuva forte, ao menor sinal de inundação, os cidadãos devem procurar abrigo em locais seguros e alto. Se estiver em casa, é importante desligar a energia elétrica na caixa de força e não tocar em equipamentos elétricos se estiver descalço ou com os pés molhados, evitar também andar na água e, caso seja necessário, use uma vara ou madeira para verificar se a área é firme e rasa.

Para evitar transtornos e graves acidentes, as pessoas devem permanecer em suas residências, atentas e em caso de situação de perigo iminente, entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefone 98801-1153

Alerta importante de como agir durante a Chuva intensa:



– Se o nível de água estiver subindo, vá com sua família para um lugar seguro;

– Não deixe crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminadas, contraindo graves doenças, como hepatite e leptospirose.

– Caso precise sair de sua residência para buscar ajuda, procure saber as condições do trânsito e planeje seu itinerário para evitar congestionamentos.

– Evite ficar dentro de carros em inundações, pois podem dificultar a saída;

– Se estiver dirigindo, diminua a velocidade e mantenha distância;

– Procure parar o carro em locais altos e espere a água baixar para sair, nunca atravesse áreas cobertas pela água.

– Em temporais, pode haver descargas elétricas próximas às pessoas, o que pode provocar queimaduras, paradas cardíacas, problemas no sistema nervoso e até a morte.

– Em casa, evite usar telefone com fio; fique longe de tomadas, canos, janelas e portas metálicas e evite tocar em equipamentos ligados à rede elétrica.

– Após as chuvas tenha alguns cuidados importantes, não utilize equipamentos elétricos que tenham sido molhados, pois há risco de choque elétrico e curto-circuito;

– Outra dica importante é com relação ao consumo de água e alimentos consumidos após enchente, verifique se não estão contaminados.

– Em caso de febre, vômitos, diarréias, dores de cabeça, no corpo ou de qualquer outro sintoma de doenças, procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

