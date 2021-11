Ex-prefeito de Macapá, Clécio Luis, tem contas aprovadas por unanimidade pelo TCE

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, obteve do Tribunal de Contas do Estado (TCE), nesta sexta-feira 26, por unanimidade o parecer favorável à aprovação das contas referente aos anos de 2018 e 2019, conforme proposta do relator, o conselheiro do TCE, Reginaldo Ennes.

A aprovação das contas foi acatada pela corte do TCE, durante a ação itinerante realizada no município de Laranjal do Jari. Estiveram presentes durante a leitura do parecer, além o presidente do TCE, o conselheiro, Michel Houat e do relator Reginaldo Ennes, os conselheiros Paulo Roberto Martins, Amiraldo Favacho, Regildo Salomão, Maria Elizabethe, Marcelo Salomão Santana e o conselheiro substituto, Pedro Aurélio.

Para o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luis, essa aprovação é um reflexo de um trabalho coletivo, que sempre se manteve firme.

“Particularmente para mim, imagino pra qualquer gestor, que faz um bom trabalho nas ruas, na cidade, no município onde a vida acontece, ter essa parte legal, burocrática também aprovada, é o coroamento desde trabalho que não é de uma pessoa só, é de uma retaguarda técnica. Todo gestor tem que ter essa retaguarda e cada vez mais aprimorar os instrumentos de gestão, de controle, de governança, de transparência. Essa aprovação é síntese de todo esse trabalho coletivo que foi feito durante esses anos. A aprovação do exercício de 2018 e 2019 é mais uma prova desse compromisso”, afirmou Clécio.

Comunicação Clécio Luís

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado