Sete locais receberão programação do Macapá Verão neste fim de semana

O fim de semana está recheado de programações do Macapá Verão 2018. Ao todo, serão sete locais com atrações para crianças, adolescentes e adultos. No sábado, ocorrerão apresentações no distrito do Coração. Além da domingueira e do Estação Criança, ocorrerá também a Estação Radical no CEU das Artes.

Programação

Sábado – 21 de julho, no distrito do Coração

16h- Eugênia Mesquita;

17h- Voos Maleavéis;

17h30- Tio Nescal;

19h- Caçula do Brega.

Domingueira – 22 de julho, na Fazendinha

13h30- Chocolate com pipoca;

14h- Dança – hip-hop;

14h30- Sandra Lima e Las Sumanas;

15h- Banda Placa;

16h- Tirando Onda AP;

17h- Suellen Braga.

Domingo – 22 de julho – Estação Radical, no CEU das Artes

18h – Contenção Rap;

19h – Relatos de Rua;

20h – Super Shock.

Domingo – 22 de julho – Estação Verão, no Curiaú

14h- Chico Monteiro – Batuque Estelar;

15h- Neivaldo dos teclados.

Domingo – 22 de julho – Estação Criança, na Praça Floriano Peixoto

16h- Contação de história – Ruth Xavier;

16h30- Contação de história – Rosa Rente;

17h – Teatro – Feliz Cidade – Guiga Melo;

17h30- Teatro- Chapeuzinho em conspiração jantar;

18h – Circo – Pato e laranjinha pintando o 7;

18h- Capoeira Mestre Bimbinha;

18h – Semente da capoeira regional;

18h30- Poesia – Carla Nobre;

19h- Teatro – O julgamento do mané preá grupo teatração;

19h30- Teatro – Chica, Fulô de Mandacarú;

20h – Dança afro arautos do axé;

20h30 – Dança – As cores da alma – Cia. Jovem de dança Agesandro Rêgo.

Domingueira – 22 de julho, no Lontra da Pedreira

14h- Reinaldo e companhia.

Domigueira – 22 de julho, no São Joaquim do Pacuí

14h- Dedé Mossoró.

Cássia Lima

Foto: Chico Terra