Barco-Escola Samaúma II abre 102 vagas para cursos de qualificação

Macapá – Beneficiários do programa Bolsa Família e seus familiares podem se inscrever nesta sexta, 12, e segunda-feira, 15, para um dos nove cursos profissionalizantes ofertados no Barco-Escola Samaúma II. A ação é resultado da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá e do Amazonas com a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

Para participar dos cursos – que têm duração de dois meses – os interessados devem realizar a inscrição na Unidade do SENAI, em horário comercial. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar, no momento da matrícula, cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, de escolaridade, e do cartão Bolsa Família (próprio ou do familiar).

A unidade fluvial, que veio ao Amapá com a missão de capacitar e ofertar ensino de excelência à população, está disponibilizando os seguintes cursos: Eletricista Instalador Residencial, Pedreiro, Instalador Hidráulico Residencial, Mecânico de Manutenção de Máquina Industrial, Mecânico de Motocicleta, Mecânico de Motores a Diesel, Reparador de Aparelho Doméstico de Refrigeração, Reparador de Condicionador de Ar, e Agente de Gestão de Resíduos Sólidos (a partir de 16 anos).

Mais informações podem ser obtidas pelos fones: 3084-8923/8930.

Serviço:

Inscrição dos cursos do Barco-Escola Samaúma II

Horário: das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Local: Unidade do SENAI Macapá

Endereço: Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2026 – Santa Rita

Curtir isso: Curtir Carregando...