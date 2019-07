Estação Lunar tem recorde de público na Fazendinha

O balneário da Fazendinha ficou pequeno para o grande público que se fez presente na primeira Estação Lunar deste ano, que ocorreu na noite de quinta-feira, 11. Segundo a Guarda Municipal de Macapá, cerca de 25 mil pessoas passaram pelo local durante as cinco horas de programação regada à cultura, música amapaense e ao delicioso camarão no bafo.

A noite iniciou com a poesia musical dos Poetas Azuis, trazendo Mário Quintana, dentre outros, acompanhados de lindas melodias. Logo após foi a vez de Amadeu Cavalcante, que não deixou ninguém parado, apresentando sucessos de sua carreira. Ainda no embalo do clima de dança, Helder Brandão e Beto Oscar apresentaram sucessos conhecidos pelo público.



Empreendedores locais participaram da Feira Colaborativa, onde foi possível comprar vestimentas de verão, como biquínis, saídas de praia, também biojoias, bijuterias, turbantes e comidas típicas. “A Estação Lunar é uma grande sacada, que, além de envolver a questão cultural, trabalha o empreendedorismo. Para quem é empreendedor no Amapá sabe a importância de poder expor seus trabalhos para a população, para quem vive da produção local ou no meu caso, com o artesanato, essa é a oportunidade de ganharmos o nosso décimo terceiro do meio do ano”, comentou a empreendedora Rejane Soares.

A noite continuou ao som da banda Amazon Music, batuque dos Filhos do Criaú e de grandes sucessos de Osmar Junior e Brenda Melo.

Quinta-feira tem Estação Lunar Amapá/Guiana Francesa

Na próxima quinta-feira, 18, será a Estação Lunar Amapá/Guiana Francesa, com apresentação de artistas amapaenses como a banda Negro de Nós, cantor Finéas e Movimento Cultural Ancestrais, e também artistas da Guiana Francesa como Clara Nugent, Denis Lapassion e a apresentação de música tradicional Guiana Francesa – música Criola de Tambor. A programação terá início às 20h.

