Prefeitura lança edital para concurso público no interior de RO

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, divulgou o edital de Concurso Público referente à contratação de Motorista de Veículos Leves e Pesados (5), uma destas vagas é para pessoas que se enquadrem nos requisitos especificados no edital; e Nutricionista (1).

Para participar da seleção, é necessário que os candidatos tenham Ensino Fundamental completo, Superior em Nutrição.

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e o salário base ofertado é de R$ 545,00 e R$ 1.644,27.

As inscrições começaram no dia 25 de junho e vai até o dia 15 de julho de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.valedoparaiso.ro.gov.br , para tomar conhecimento do Edital 001/2019 acesse o link http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=008043&extencao=PDF .

Veja mais no Diário da Amazônia

Curtir isso: Curtir Carregando...