Confira quatro dicas para voltar ao mercado de trabalho

Você precisa voltar ao mercado de trabalho depois de ter se afastado por um tempo – ou porque foi estudar fora, ou porque teve um problema pessoal sério ou simplesmente porque ainda não conseguiu uma recolocação. Preste atenção nestes quatro passos para dar a volta por cima e recomeçar com força total. As dicas são de Paulo Dias, especialista em recrutamento e seleção.

1. Reative sua rede de contatos

Este é, sem dúvidas, o primeiro passo para voltar ao mercado de trabalho. Afinal, pessoas que conhecem você de alguma forma, seja pessoal ou profissional, são as que podem indicar seu nome com mais propriedade. Aquelas que já trabalharam com você saberão falar sobre suas competências e também do quanto é possível contar com você em momentos de desafio.

“Um ex-colega ou ex-chefe pode indicar seu nome para uma oportunidade e não apenas repassar o seu currículo”, afirma Dias. Contatos pessoas também são interessantes, segundo ele, porque hoje em dia esse tipo de indicação é muito valorizada pelas empresas. “Quem recomenda um amigo pode atestar que ele é de confiança e merece credibilidade”, explica. Ou seja, para começar, deixe sua rede de contatos saber que você está pronto para voltar à ativa.

2. Prepare seu “material de venda”

Claro que não adianta ser muito bem recomendado e não estar preparado para aproveitar a oportunidade no momento em que ela surgir. “Seu currículo precisa estar bem elaborado, com boa apresentação, destacando os principais resultados da sua carreira e tudo o que você vivenciou até ali”, diz ele.

