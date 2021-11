Covid-19: vacinação itinerante ocorrerá no centro de Macapá neste sábado (27); confira outros pontos de vacinação

Equipes de saúde realizam busca ativa de pessoas aptas a receberem o imunizante. Unidades de saúde e shoppings realizam atendimento dos grupos já convocados.



A campanha de vacinação contra a Covid-19 organizada pela Prefeitura de Macapá segue imunizando os cidadãos da capital neste sábado (27). Além de pontos fixos, como unidades de saúde e shoppings, a atividade conta com ação itinerante de busca ativa no centro da cidade.

Confira os locais, horário de funcionamento e público que serão atendidos:



Unidades de saúde e shoppings

Locais: Unidade Covid Santa Inês, Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, Macapá Shopping e Amapá Garden Shopping. O atendimento será realizado no horário de 9h às 13h.

• As ações serão direcionadas aos seguintes públicos:

1ª dose para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

1ª dose para público em geral com 18 anos +

2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento

3ª dose para idosos com 60 anos +

3ª dose para pessoas com 18 anos + com ou sem comorbidades

3ª dose para pessoas imunossuprimidas

3ª dose para profissionais da saúde

O tempo mínimo entre a 2ª e a 3ª dose é de 5 meses para idosos, público em geral de 18 anos+ e profissionais da saúde. Para pessoas imunossuprimidas, o intervalo entre a D2 e a D3 é de 21 dias.



Vacinação itinerante

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), percorrem neste sábado (27), as ruas do centro da cidade para realizar a aplicação dos imunizantes contra a Covid-19. A ação itinerante acontece no horário das 9h às 13h, e aplicará a 1°, 2° e 3°dose da vacina para todos os públicos aptos na faixa etária de recebimento. Não é necessário realizar o agendamento para receber as vacinas.

Drive-thru

Nos pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto e Zerão, a aplicação da vacina será destinada à primeira dose para o público geral com +18 anos, além da segunda dose de Astrazeneca para quem recebeu a primeira dose há, no mínimo, 21 dias e segunda dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento. Os locais funcionam de 9h às 13h.



Documentos

Para receber o imunizante é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF, carteira de vacinação e laudo médico para os casos de comorbidades.

O público que receberá a segunda dose de qualquer imunizante deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose da vacina deverão ter a indicação da aplicação da segunda dose do imunizante.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado