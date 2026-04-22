MP-AP promove ciclo de palestras sobre cibersegurança e alerta para riscos na produção de provas digitais

O Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP) realiza, na próxima sexta-feira (24), o ciclo de palestras “Ameaças Cibernéticas, Perícia Digital e Cibersegurança”, com foco na capacitação de membros da instituição e do público externo diante dos riscos técnicos e jurídicos no uso de evidências digitais e do avanço das ameaças virtuais. Sob a coordenação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), o evento ocorrerá no auditório do Senac, com programação dividida em dois turnos: das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O assunto é muito relevante, diante do impacto direto que falhas na coleta e análise de provas digitais podem causar em investigações e processos judiciais. A programação reúne especialistas de diferentes áreas e a coordenação é do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf).

Pela manhã, das 9h às 11h, o diretor da STWBrasil (empresa de Inovação em tecnologia para soluções de segurança digital e tecnologia forense), Renan Cavalheiro, apresenta a palestra “Provas comprometidas – como a metodologia de perícia digital impacta no resultado do seu trabalho”.

À tarde, das 14h às 15h30, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Renato Vargas Monteiro, especialista em segurança da informação e integrante do Comando de Defesa Cibernética, aborda “Ameaças Cibernéticas e Novas Tendências”.

O ciclo encerra das 16h às 17h30 com a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Fernanda da Silva Soares, que trata do tema “O impacto da IA no Ministério Público”.

O evento propõe discutir um tema estratégico para o sistema de Justiça e para a administração pública, com reflexos diretos na validade de provas, na condução de investigações e na atuação institucional diante das transformações tecnológicas.

Serviço:

Evento: ciclo de palestras “Ameaças Cibernéticas, Perícia Digital e Cibersegurança”

Data: 24 de abril (sexta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: auditório do Senac

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº 1999, bairro Santa Rita

Sugestão de entrevistados:

– Socorro Milhomem, procuradora de justiça e coordenadora do Ceaf

– Palestrantes

– Participantes

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