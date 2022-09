Clécio reúne em plenária com moradores de conjuntos habitacionais

Como prefeito, Clécio foi o gestor municipal que mais entregou moradias populares no Amapá.

A reunião com moradores dos Conjuntos Habitacionais Jardim Açucena, São José e Mucajá, na zona sul, Macapaba e Mestre Oscar na zona Norte de Macapá lotou o Brava Club,ontem 30. Na chegada, Clécio foi recebido com carinho e emoção pelos participantes.

“Pela minha condição financeira, nunca imaginei que conseguiria um dia ter a minha casa própria. A burocracia pra você comprar um imóvel, distancia muitos brasileiros desse sonho. Mas o Clécio quando foi prefeito viabilizou isso, não só pra mim. Mas pra muitas famílias. Somos gratos a ele”. Disse Eva Silva, moradora Jardim Açucena.

Em seu discurso Clécio falou do carinho que tem pelos moradores dos habitacionais. E destacou que a política de habitação continua sendo uma medida defendida por ele como fator importante para dar dignidade às famílias que estão em vulnerabilidade social.

“Vocês sabem do carinho que eu tenho pelo São José, Açucena e Maestro Oscar. Mas vocês também sabem da responsabilidade que adquiri pelo Macapaba e Mucajá desde quando fui prefeito. Como governador, quero trabalhar pra que mais famílias conquistem um lugar digno, salubre e seguro pra morar. Nós queremos sim, que mude o Amapá. Mas vai mudar o Amapá, quem transformou o Macapá”. Reforçou Clécio.

A plenária também foi marcada pela alegria e expectativa dos amapaenses que sonham com um Amapá melhor para todos. Foi o que pontuou Madalena Rodrigues, moradora do Macapaba II. Para ela, Clécio tem tudo para ser um bom Governador.

“Os amapaenses precisam dar essa oportunidade pro Clécio. O adversário dele estava no poder e foi omisso com a população. Agora é a vez do Clécio mostrar como se faz gestão pelo bem do Amapá”. Afirmou Madalena.

