Surto de antraz mata cerca de 50 hipopótamos no Congo

Surto de antraz no Congo mata hipopótamos e acende alerta sobre riscos à vida selvagem no Parque Nacional de Virunga

Um surto de antraz causou a morte de, pelo menos, 50 hipopótamos no Parque Nacional de Virunga, no leste da República Democrática do Congo. Segundo autoridades locais, a bactéria também pode ter atingido outros animais de grande porte, como búfalos.

Entenda



O antraz (vulgarmente conhecido por peste da Manqueira) é uma doença infecciosa causada pela bactéria Bacillus anthracis.

A bactéria forma esporos aeróbios extremamente duráveis, permitindo-lhe sobreviver por longos períodos no solo (reservatório telúrico) e em materiais como a lã ou a pele de indivíduos infectados.

O antraz já causou surtos similares em outras regiões da África, especialmente durante períodos de seca.

As carcaças foram encontradas flutuando no rio Ishasha, que atravessa regiões controladas por grupos armados e deságua no Lago Edward, onde mais corpos foram avistados.

“Há mais de 25 corpos de hipopótamos flutuando nas águas do lago, de Kagezi a Nyakakoma”, declarou Thomas Kambale, líder da sociedade civil em Nyakakoma.

Nesta terça-feira (8/4), o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza emitiu uma nota a comunidade, e solicitando que evitem a vida selvagem na área e aconselhando ferverem a água de fontes locais antes de beber.

A origem do surto ainda é desconhecida. Técnicos ambientais acreditam que as bactérias do gênero Bacillus anthracis, responsáveis pelo antraz, estavam presentes no solo e possam ter contaminado a vegetação consumida pelos animais.

A doença é altamente letal, afeta humanos e animais, e pode ser transmitida por meio da ingestão, inalação ou contato com esporos presentes em carcaças, ou no ambiente.

