Governo do Amapá celebra 23 anos de exposição a céu aberto do Museu Sacaca com programação cultural

Em comemoração aos 23 anos da exposição a céu aberto do Museu Sacaca, o Governo do Amapá promove neste sábado, 12, uma programação completa para celebrar um dos pontos turísticos de maior representação da cultura amazônida amapaense em Macapá. Serão realizadas atividades lúdicas, culturais, esportivas e exposições para todas as idades ao longo do dia.

Com o tema “Guardião da Amazônia Amapaense: Cultura e Natureza em Harmonia”, a celebração de aniversário conta com a 1ª edição do Passeio Ciclístico do Museu Sacaca, com saída do Trapiche do Santa Inês, passando lugares como a emblemática Fortaleza de São José. Os visitantes poderão ainda curtir um passeio no barco Regatão, participar das feiras de artesanato, oficinas de biojoias e plantas medicinais, além da exposição fotográfica “Encanto das Aves: Ritmos e cores da Amazônia”.

O evento é coordenado pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) e esse ano conta também com a participação dos municípios de Tartarugalzinho e Laranjal do Jari, que estarão com exposições de produtos regionais na Casa da Parteira e Casa Extrativista, respectivamente.

Local: Museu Sacaca

Data: 09/04/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, no bairro Trem, em Macapá

