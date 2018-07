Imperdível hoje! Deize Pinheiro no Especial MPA

Programa Especial MPA, acontece toda sexta-feira, às 15h, na Rádio Universitária FM 96.9 com retransmissão, pela internet, através da Amazônia Brasil Rádio Web – Chicoterra.com. Com oferecimento especial da Casa de Bronze, uma evolução para Mazagão sob o comando da esteticista Rutinilde Reis com a melhor opção em bronzeamento natural e cuidados com a pele. Siga nossa Fan Page no FaceBook e saiba mais!

A entrevista de hoje com a cantora, Deize Pinheiro, que falará sobre sua promissora carreira musical. Contamos, sempre, com sua dileta audiência!

Concepção, produção e apresentação, Prof. João Borges.

Técnicos de áudio, Elana Cardoso e Rômulo Castro.

Direção geral, Sérgio Sá e Fernando Soares.