Consumo de bebidas doces por crianças e adolescentes cresce 23% em 30 anos

Levantamento global revela que o Brasil está na contramão dessa tendência, mas a população ainda toma esses produtos mais do que o recomendado

Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein

O consumo mundial de bebidas açucaradas cresceu 23% nos últimos 30 anos. O Brasil, porém, está na contramão dessa tendência, liderando a queda entre os países mais populosos. Os dados são de um levantamento publicado em agosto no British Medical Journal que avaliou hábitos de crianças e adolescentes entre 3 e 19 anos em 185 países, comparando números de 1990 a 2018.

Para chegar aos resultados, os autores usaram o Global DietaryDatabase, um banco que compila dados de diversas nações. A partir deles, fizeram estimativas das tendências nas últimas três décadas sobre o consumo de sucos prontos, energéticos, bebidas esportivas, refrigerantes, entre outros. Eles excluíram da análise sucos 100% naturais e bebidas adoçadas sem calorias.

A investigação revela que a média do consumo semanal mundial é de 3,6 porções dessas bebidas, variando de 1,3 na região do Sudeste Asiático a 9,1 na América Latina. Cerca de 30% dos países — o que representa 10% dos jovens — consomem mais de sete porções por semana.

O Brasil passou de 8,1 porções semanais para 5,1 em 2018. Ainda assim, estamos acima do recomendado, já que essas bebidas deveriam ser exceção na rotina alimentar. O estudo também mostra que a ingestão foi maior entre os mais velhos, aqueles que moram em áreas urbanas e os filhos de pais com maior nível educacional.

Entre os motivos que explicam esse aumento estão a praticidade e o fácil acesso. “Há diversos fatores que influenciam o comportamento alimentar, como o ambiente, principalmente aqueles caracterizados por um ‘deserto alimentar’, em que as pessoas têm muita dificuldade de encontrar alimentos saudáveis”, analisa a nutricionista Fabiana Fiuza Teixeira, do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo ela, há ainda os chamados “pântanos alimentares”, que seriam regiões“alagadas” com produtos ultraprocessados.

O marketing desses itens também influencia, pois são vendidos como sendo “mais práticos”, o que colabora para o aumento do consumo.Segundo os autores, os achados reforçam a necessidade de políticas e intervenções para mudar esses comportamentos e prevenir doenças. “Estudos mostram que pessoas que vivem em locais com maior acesso a produtos não saudáveis têm maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade”, diz a nutricionista.Segundo ela, tem sido cada vez mais comum ver essas condições entre os mais jovens.

E os prejuízos não se aplicam só à saúde — a natureza também sofre.“Quanto mais desembalamos, mais lixo produzimos e prejudicamos o meio ambiente. O bom e velho‘desembale menos e descasque mais’ ainda é o melhor caminho”, afirma Teixeira.

Como escolher a melhor bebida?

Ler e entender o rótulo é essencial para saber se um produto é de boa qualidade. Confira algumas dicas da nutricionista Fabiana Teixeira para a hora de escolher a bebida:

Se for tomar suco, prefira o natural;

Procure não adoçar os sucos naturais;

Estimule o uso de frutas, principalmente as da época, poisestão mais gostosas e baratas. Mantê-las congeladas pode facilitar o preparo de sucos no dia a dia;

Inclua a criança e o adolescente em todo o processo, desde a escolha dos produtos até o momento de fazer o suco, levando à feira e estimulando a compra de produtores locais, por exemplo;

Evite ao máximo consumir refrigerantes e sucos industrializados. Sucos de caixinha devem ser opção quando não há alternativa;

Evite bebidas com mais de três ingredientes, principalmente aquelas com nomes que não são comuns;

Não escolha aquelas em que o açúcar seja o primeiro ingrediente listado;

Evite as que trazem a palavra “néctar” na embalagem;

Se a criança ou o adolescente não tiver restrições alimentares, não escolha sucos adoçados com adoçantes ou de linha light/zero. Geralmente, eles têm mais aditivos e sódio;

Sempre que puder, prefira ingerir a fruta inteira. Ela fornece outros nutrientes que costumam ser perdidos nos sucos, como as fibras.

Fonte: Agência Einstein

