Açaí do Bailique se destaca como segunda Indicação Geográfica do Amapá

Com o trabalho do Sebrae, o INPI reconhece o Açaí do Bailique como a segunda IG do estado. A região possui 51 comunidades ribeirinhas que se organizam em torno da religiosidade local e de atividades produtivas como a coleta do fruto de açaí

Denyse Quintas

De acordo com a documentação apresentada pela Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique, a região produz o açaí mais sustentável do mundo. O resultado foi anunciado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nesta terça (8) e chegou após um ano de trabalho do Sebrae junto aos produtores, que envolveu consultorias, capacitações e ações de divulgação.

“O Sebrae fomentou esse território com visibilidade dentro do mercado, para que o Açaí do Bailique, pudesse utilizar essa distinção da IG como forma de propagar a origem, o produto e promover o reconhecimento da produção, atribuindo valor, reputação e identidade própria, assim valorizar o produto e proteger a região”, destacou a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante.

IG

Em junho de 2023, foi protocolado o pedido de IG no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que estava na fase de análise. Com a aprovação os produtores do Açaí do Bailique terão o Selo de IG para comercializar os produtos.

Bailique

A região do Bailique é composta de oito ilhas fluviais e área costeira próxima à foz do rio Amazonas, no leste do Amapá. O ambiente natural é marcado por uma rede de rios, igarapé e furos que desaguam no canal norte do rio Amazonas, formando extensas áreas de florestas de várzea, manguezais e campos inundados.

O açaí é nativo da região e cultivado da forma natural, sem o uso de agrotóxicos, máquinas e fertilizantes. É apenas manejado pelos produtores e possui certificado FSC (Forest Stewardship Council, organização não governamental internacional que atesta que os produtos florestais são oriundos de florestas bem geridas), o que garante que todas as etapas do processo sejam feitas com respeito a legislação do país, direitos dos trabalhadores e com todo o cuidado com o meio ambiente.

Além do certificado FSC, o açaí do Bailique também possui o selo vegano SVB, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Esse certificado garante que o produto não contenha, em sua composição, nada de origem animal, bem como que o processo de extração e de produção seja livre de qualquer tipo de exploração animal.

O açaí do Bailique é composto apenas da polpa da fruta, sendo inteiramente puro, sem adição de açúcares, xaropes, corantes, aromas ou conservantes. A notoriedade do arquipélago na produção de açaí o fez ser incluído no Polo Tucuju, da Rota do Açaí, uma das Rotas de Integração Nacional (RIN) do Governo Federal, redes de arranjos produtivos locais associadas a cadeias produtivas estratégicas capazes de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das regiões brasileiras.

Sebrae

Desde 2023, as ações tiveram o objetivo de preparar as futuras IG para divulgar, abrir novos mercados e atrair turistas aos locais beneficiados. Acompanhamento do processo no INPI, inclusive nas publicações de revistas do Instituto, além de busca de orientação de cumprimento das exigências requeridas. Esse período levou em média 18 meses a contar da data do protocolo.

Criação de métodos de controle, definição coletiva das ações do Plano de Operacionalização da IG a curto, médio e longo prazo, bem como as responsabilidades e estratégias de execução, criação de um plano de controle estruturado para uso dos produtores.

Na área de mercado haverá a criação de modelo de negócios, analisando pontos fortes e fracos e entendendo quem são os reais clientes e parceiros da IG. Foi criado um modelo de negócio específico, de forma a aplicar para buscar resultados práticos de divulgação e mercado.

Para incentivar o turismo haverá um planejamento turístico estratégico, com a percepção e análise das potencialidades turísticas da área geográfica da IG, através de visitas, entrevistas com a criação e proposição de um plano de trabalho para ser executado na região, a fim de gerar renda para produtores e parceiros turísticos locais.

Serviço:

Sebrae no Amapá

