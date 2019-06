UBS Fluvial registra mais de mil atendimentos em comunidades do Bailique

Os profissionais da UBS Fluvial Dra. Célia Trasel contabilizaram 1.054 procedimentos, entre consultas médicas, de enfermagem e atendimento odontológico, no período de 20 de maio a 8 de junho, quando percorreram as comunidades de Maranata, Igarapé Grande, Livramento, Capinal e Itamatatuba, no distrito do Bailique.

As consultas médicas e de enfermagem foram os serviços mais procurados, somando 933 pessoas atendidas. Esses procedimentos geraram a dispensação de 2.196 medicamentos. “Estamos felizes com a quantidade expressiva de acolhimentos. A UBS Fluvial é um dispositivo muito aguardado por todos e passará por todas as comunidades do Bailique”, disse a secretária de Saúde, Silvana Vedovelli.

Também foram feitas 221 consultas odontológicas. Destas, quase cem por cento, 218, estavam pela primeira vez passando por um dentista. “Os atendimentos odontológicos têm uma demanda reprimida em todo o país, e o arquipélago do Bailique não é diferente, pois tem lugares de difícil acesso e com instabilidade de energia. A doutora traz justamente essa proposta de levar o atendimento nessas áreas”, completou Vedovelli.

Além desses, também foram aplicadas 567 doses de vacina, realizadas 334 administrações de medicamentos, 50 consultas de pré-natal, 64 testes rápidos e 19 coletas de PCCU.

Jamile Moreira