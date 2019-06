Os 13 benefícios da pupunha para a saúde

Os benefícios da pupunha para saúde são variados, pois, a Pupunha possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para saúde geral do corpo. Além disso, a Pupunha tem origem em terras brasileiras, pois a Pupunha está entre as frutas que mais trazem benefícios ao corpo. Além disso, a Pupunha é nativa da região Amazônica, chamada de pupunheira, a Pupunha é rica em nutrientes essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo.

A Pupunha Cresce melhor nos climas tropicais com chuvas suficientes. Também é capaz de crescer na área subtropical. A palha da palmeira da Pupunha pode ser cultivada através da semente. Além disso a qualidade da Pupunha variará de acordo com a qualidade da semente.Benefícios da PupunhaA palmeira da Pupunha tem um rápido crescimento de até 20 metros. As folhas têm 3m de comprimento e a fruta Pupunha tem 4-6cm de diâmetro.

Além disso a fruta contém uma única semente. E a cor da fruta quando madura é laranja. Então, confira os Benefícios da Pupunha para saúde:

Ajuda na perda de peso;

Ótimo para a saúde do coração;

Excelente fonte de energia;

É bom para fortalecer a imunidade;

Ajuda a combater doenças na pele.

Valor Nutricional da Pupunha:

Calorias 58Kcal

Total de gordura 1.24gr

Gordura Saturada 1.043gr

Gordura poliinsaturada 0,02gr

Gordura monoinsaturad 0.057gr

Colesterol 0 mg

Sodium 2mg

Potássio 180mg

Carboidratos 12,48gr

Fibras Dietéticas 1.5gr

Açúcar 10.6gr

Proteína 0.66gr

Calcium 2.5gr

Ferro 5gr

Vitamina A 1,8 graus

Vitamina C 1.2gr

Então, confira agora detalhadamente Os 13 Benefícios da Pupunha Para Saúde:

Benefícios da Pupunha Como Fonte de Energia: A Pupunha contém carboidratos que são essenciais para fornecer energia ao corporal.

Benefícios da Pupunha no Fortalecimento da Imunidade: As vitaminas e minerais presente na Pupunha funcionam como um reforço para o sistema imunológico. Além disso, essas propriedades juntas eliminam os efeitos nocivos de qualquer doença e estimula o crescimento de uma nova célula protegendo o corpo.

