Twitter testa no Canadá recurso de ocultar respostas na timeline

Por Natalie Rosa

O Twitter parece estar testando um novo recurso que, para a decepção de muitos, ainda não é a opção de editar tweets.

Segundo flagra de Jane Wong, conhecida especialista em engenharia reversa, a rede social começou a testar, inicialmente no Canadá, a possibilidade de esconder respostas que você recebe.

“Este tweet possui respostas escondidas”, diz a informação encontrada por Wong. “O Twitter está testando um recurso no Canadá para que você possa esconder respostas aos seus tweets. Quando você esconde uma resposta, ela não aparece na conversa. Você pode sempre visualizar as respostas escondidas no ícone e também pode desfazer isso a partir do mesmo lugar”, diz a rede social.

