Concurso Público da Marinha para Admissão ao Corpo de Auxiliar de Praças é divulgado

Certame visa o preenchimento de 90 vagas distribuídas entre os profissionais de nível técnico.

Por meio do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), a Marinha do Brasil torna pública a realização do Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019).

Este certame tem como objetivo preencher 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4).

Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre; entre outros itens especificados no edital.

Interessados devem efetuar as inscrições a partir das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou diretamente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local (OREL), nos endereços constantes no edital. O valor da taxa de participação está avaliado em R$ 75,00.

Como método de classificação, serão realizadas as seguintes etapas: Curso de Formação de Oficiais; Provas Escritas Objetivas de Conhecimentos Profissionais (PO); Redação; Eventos Complementares (EVC) constituídos de: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF); Verificação de Documentos (VD); Avaliação Psicológica (AP); e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH) e Período de Adaptação (PA).

