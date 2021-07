WhatsApp agora permite entrada em chamada de grupo já em andamento

Alveni Lisboa

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (19) um novo recurso para facilitar as chamadas em grupo no aplicativo. A adição permitirá a entrada em videoconferências a qualquer momento, mesmo se não foi possível atender no momento em que o telefone tocou inicialmente. Assim, não será preciso encerrar a ligação e realizar uma nova videoconferência se alguém tiver ficado de fora.



A novidade permitirá que a pessoa convidada entre, saia e retorne enquanto a chamada estiver em andamento. Uma nova tela de informações trará detalhes sobre quem já está participando, todos os convidados e pessoas que ainda não adentraram na sala. Segundo o WhatsApp, mesmo que você tenha tocado no botão de ignorar a ligação, será possível acessar a ligação depois na aba Chamadas.

Imagem: Divulgação Whatsapp

Esta adição contará com os mesmos recursos de segurança e privacidade das ligações, com suporte total à criptografia de ponta a ponta. Esse é um dos trunfos da rede, pois somente os envolvidos na conversa conseguem acessar o conteúdo — se alguém interceptar a comunicação, verá todos os dados embaralhados. A plataforma também garante que isso ocorre com áudios e fotos, o que inviabiliza o acesso por terceiros não autorizados.

