Olimpíadas Espaciais? Astronautas da ISS criam modalidades esportivas sem gravidade

As Olimpíadas de Tóquio chegaram ao fim com a cerimônia de encerramento ocorrida na manhã deste domingo (8), e astronautas da Estação Espacial Internacional aproveitaram o acontecimento para sugerir algumas modalidades para “Jogos Olímpicos Espaciais”.

É uma grande brincadeira por parte dos astronautas, é claro. Mas é uma brincadeira bastante divertida. As provas ainda contavam com bandeiras dos países dos astronautas que estão na ISS.

O frances Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia, postou vídeos no Twitter que mostram como seriam as modalidades olímpicas sem gravidade: ginástica sem encostar no chão, hóquei adaptado, nado sincronizado espacial e tiro esportivo sem peso.

Confira a íntegra no Olhar Digital

