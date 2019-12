Nasa localiza os restos de módulo indiano acidentado na Lua

Destroços do pousador Vikram, da missão Chandrayaan-2, estão espalhados por quase 20 pontos

Quase três meses depois de a Índia perder contato com o pousador Vikram de sua sonda Chandrayaan-2, que deveria ter descido suavemente na região polar sul da Lua, um satélite da Nasa encontrou o local de impacto e restos do objeto, anunciou a agência espacial dos EUA.

A Nasa divulgou uma imagem obtida pela sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) que mostra o local do impacto da espaçonave (ocorrido em 7 de setembro) e a área de detritos associada, com destroços espalhados por quase duas dezenas de locais em vários quilômetros quadrados.

Em comunicado, a Nasa havia publicado uma imagem em mosaico do local em 26 de setembro, convidando o público a procurar por sinais do módulo de alunissagem. A agência acrescentou que uma pessoa chamada Shanmuga Subramanian entrou em contato com o projeto LRO com uma identificação positiva de destroços. A primeira peça foi encontrada cerca de 750 metros a noroeste do local do acidente principal.

