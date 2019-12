Preço da carne dispara e preocupa consumidores; entenda

Um dos motivos do aumento é a alta do dólar no Brasil

O bolso do consumidor não para de apertar. Desta vez, é o preço do quilo da carne bovina que aumentou mais de 20% nos supermercados. Um dos motivos da adição, são o grande volume de exportações para a China, como também a alta do dólar no Brasil.

Em um restaurante, localizado na Zona Norte do Recife, o gerente afirma que já percebeu que houve queda na compra do produto.

“Todos os cortes de carne bovina sofreram aumento de 20 à 25%. Tivemos uma diminuição em relação a parte da carne bovina”, disse Jair Lopes.

Como todo brasileiro, vive do ‘jeitinho’, um dos alimentos para substituir a carne bovina são a carne de frango, carne de porco, peixe e o ovo. Ainda de acordo com o gerente Jair, desses produtos, nenhum sofreram reajustes.

Via TV Jornal

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...