MP-AP e Lar Betânia iniciam cursos profissionalizantes para jovens de Santana

Na terça-feira (25), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) e o Instituto Marcelo Cândia – Lar Bethânia realizaram a aula inaugural dos cursos profissionalizantes ofertados aos adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Santana, por meio de parceria com instituições públicas e privadas. O objetivo é promover qualificação para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo.



Nesta 7ª edição foram ofertadas 300 vagas para os cursos: Corte Costura; Cabeleireiros; Informática; Operador de Supermercado; Spa dos pés; Vendedor e Atendimento; Barbearia; Confeitaria; Maquiagem; e, Massoterapia.

As capacitações fazem parte do projeto “Profissionalização de Jovens em Situação de Risco” desenvolvido pela 1ª e 2ª Promotoria de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude de Santana, em conjunto com a entidade beneficente, desde 2018, com apoio da iniciativa privada e instituições públicas.



Os promotores de justiça e titulares da 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude de Santana, José Barreto e Miguel Ferreira, idealizaram o projeto para oferecer oportunidade aos jovens do segundo maior município do Estado, aproveitando o espaço do educandário e viabilizando as parcerias público-privadas para garantir os recursos financeiros e humanos necessários para as capacitações.

