Tribunal Superior Eleitoral recebe inscrições para 412 vagas

Seleção oferta oportunidades e a formação de cadastro reserva para Analista e Técnico Judiciário

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebe inscrições no Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário. As oportunidades são para os Quadros de Pessoal da Justiça Eleitoral no TSE e nos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, de Alagoas, do Amazonas, do Amapá, da Bahia, do Ceará, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Roraima, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Sergipe e de São Paulo.

O concurso oferta 412 oportunidades e as vagas, bem como as lotações, estão distribuídas de acordo com o cargo e o quantitativo ofertado por cada Tribunal.

INSCRIÇÕES – Os interessados em participar da seleção podem solicitar a inscrição até 18 de julho de 2024, pelo site do Cebraspe, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24. O valor da taxa é de R$ 130,00 para Analista Judiciário e de R$ 85,00 para Técnico Judiciário, podendo ser pago até 9 de agosto de 2024.

CARGOS – As oportunidades são para Analista Judiciário – Área: Administrativa, Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade, Analista Judiciário – Área: Judiciária, Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidades: Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina (Clínica Médica), Medicina (Psiquiatria), Medicina do Trabalho, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Há também oportunidades para Técnico Judiciário – Área: Administrativa, Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial e Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Programação de Sistemas.

Para concorrer aos postos é necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de superior na área de atuação pretendida, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe, quando requisitado.

A remuneração para Analista Judiciário é de R$ 13.994,78 e para Técnico Judiciário é de R$ 8.529,65, exceto para Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial que é de R$ 9.773,56. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, a depender do cargo.

FASES – A seleção ocorrerá por meio da aplicação de provas objetivas para todos os cargos; prova discursiva somente para os postos de Analista Judiciário; teste de aptidão física somente para Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial; e avaliação de títulos somente para os cargos de Analista Judiciário. As provas objetivas e discursiva estão marcadas para 22 de setembro de 2024.

Todas as fases do concurso serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

SERVIÇO

Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral: Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cargos: Analista Judiciário – Área: Administrativa, Analista Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Contabilidade, Analista Judiciário – Área: Judiciária, Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidades: Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina (Clínica Médica), Medicina (Psiquiatria), Medicina do Trabalho, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação, Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial e Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Programação de Sistemas.

Vagas: 412 e formação de cadastro de reserva.

Inscrições: até 18 de julho de 2024.

Taxa: R$ 130,00 para Analista Judiciário e R$ 85,00 para Técnico Judiciário.

Remuneração: até R$ 13.994,78.

Provas: 22 de setembro de 2024.

CONTATO

Outras informações no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24 ou na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 – Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) Quadra 01, Lotes 1115 a 1145, Sede do Cebraspe – pelo telefone (61) 3448-0100.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...