Sonda chinesa realiza o primeiro experimento lunar da história

A sonda Chang’e 4 da China, que anteriormente pousou no lado escuro da Lua, realizou com sucesso o primeiro experimento biológico na história da humanidade na superfície lunar, informou a mídia local nesta terça-feira.

As fotos do experimento enviado de volta para a Terra mostraram sementes de algodão em germinação, o que significa um sucesso deste experimento, de acordo com a Televisão Central da China.

Lua e Terra (imagem referencial)

A sonda robótica pousou na inexplorada bacia do Polo Sul-Aitken em 3 de janeiro e enviou as primeiras imagens do lado negro do satélite natural da Terra.

A Chang’e 4 é uma missão de exploração lunar chinesa que foi lançada em 7 de dezembro de 2018. Esta missão tem uma nave orbital, um módulo robótico e uma sonda.

É o segundo módulo e explorador lunar da China.

Via Sputnik Brasil