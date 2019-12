Dicas de como economizar na viagem com o dólar em alta

A sua viagem internacional está se aproximando, o dólar continua em alta e você já começou a se preocupar com a possibilidade de gastar mais do que o esperado. Não se desespere! É possível fazer alguns ajustes no roteiro e adotar técnicas para economizar na viagem dos sonhos.

Planejamento é o segredo para conseguir economizar em uma viagem internacional com o dólar em alta

Para te ajudar nessa missão, o iG Turismo conversou com dois especialistas no assunto sobre como economizar na viagem mesmo com o dólar em alta. Selecionamos as melhores dicas para você curtir o destino sem sair do orçamento. Confira:

1. Compre dólar ainda no Brasil

A melhor coisa que você pode fazer é comprar dólar ainda no Brasil. Segundo José Marques da Costa, CEO da Câmbio Store, a possibilidade de fazer isso no destino é menor. “Ele até pode sacar do cartão de crédito, o que não é legal, pois pagará IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) muito mais caro”, fala.

2. Evite cartão de crédito

“As compras no cartão de crédito internacional devem ser evitadas na viagem, por causa do IOF que é alto, e principalmente pela taxa de câmbio que só será descoberta no fechamento da fatura”, explica o especialista. Isso significa que uma compra pode chegar com um valor mais alto no dia do fechamento da fatura do cartão, o que pode fazer você gastar bem mais do que o esperado.

3. Compre ingressos de atrações com agências brasileiras

Marcella Paccas, especialista em turismo do blog Segredos de Viagem, dá a dica de comprar ingressos de atrações em agências brasileiras. Assim, você consegue parcelar os custos e pagar em reais.

