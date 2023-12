Teia dos Povos inicia inscrições para curso de Construtores e Defensore do Território

A Teia dos Povos, por meio da Universidade dos Povos, está promovendo o curso “Construtores e Defensores de Territórios”. A formação, que receberá de 500 a mil pessoas acampadas por dois meses para se formarem, em janeiro e fevereiro, é gratuita e tem a intenção de formar pessoas para levantar floresta, moradia, plantar água e defender os povos e seus saberes, e acontecerá no Assentamento Terra Vista, localizado no município de Arataca, litoral sul do estado da Bahia. Será um evento histórico com a participação de grandes nomes em destaque no Brasil durante esses dois meses. É uma utopia realizável acontecendo há muitos anos e com mais um marco nesse momento, e que, quem estiver de olhos atentos poderá ver, conhecer e somar força junto.

Acreditamos que reflorestar os biomas e defender e fortalecer a autonomia e o bem-viver dos povos é a única alternativa frente ao antropoceno, a crise climática e os desafios que se apresentam para a manutenção da possibilidade da vida como conhecemos na terra.

O curso terá duração de dois anos, divididos em três etapas. A primeira etapa está prevista para iniciar em 8 de janeiro e será concluída em 29 de fevereiro de 2024. A segunda etapa, no início de 2025, e a terceira e última etapa em dezembro de 2025, com o trabalho de conclusão de curso.

A inscrição está disponível no site da Teia dos Povos (https://teiadospovos.org/) e o estudante poderá optar por uma das sete das formações disponíveis e estarão abertas até o dia 30 de dezembro.

São elas: Meio Ambiente com ênfase em Agrofloresta; Edificações: Bioconstrução, Arquitetura com Terra Crua; Agroindústria: do Solo ao Chocolate; Agente de Saúde Comunitária Integrativa com Fitoterápicos; Música e Instrumentos Musicais com ênfase em Luthier; Gastronomia: Alimentação do Bioma da Mata Atlântica e da Cabruca; e Computação Gráfica: comunicadores populares com atuação em territórios digitais.

A proposta é fornecer aprimoramento na formação teórica e prática no campo da agroecologia em suas dimensões territoriais, políticas, sociais, culturais, pedagógicas, comunicacionais, espirituais, antropológicas e científicas, em diálogo com mestras e mestres dos conhecimentos tradicionais.

Os cursos acontecerão na modalidade Alternância, sendo duas etapas com duração de dois meses no Assentamento Terra Vista (tempo-escola) e outros dez meses com atuação na comunidade/território de origem (tempo-comunidade). Durante o período em que estiver no Assento, será disponibilizado ao estudante alojamento, área para camping e alimentação.

CURSO DE CONSTRUTORES E DEFENSORES DE TERRITÓRIOS

Quando: de 8 de janeiro a 29 de fevereiro de 2024 (1a etapa)

Local: Assentamento Terra Vista, Zona Rural, município de Arataca, Bahia

Horário: Integral

Inscrição: https://teiadospovos.org/curso-de-construtores-e-defendores-do-territorio-2/

Investimento: Gratuito

Vagas: ilimitadas

Quem somos: Ao longo dessas mais de três décadas de história, o Assentamento Terra Vista, local sede da Teia dos Povos, consolidou a sua perspectiva de Bem Viver e da transição agroecológica, unindo o processo produtivo na terra com a compreensão do cuidado com a natureza, experimentando e compartilhando a agroecologia, mostrando que é possível conceber um outro mundo, livre de devastação, tecendo a solidariedade entre os povos e pessoas interessadas na justiça, encorajando a luta em favor da vida digna.

Sobre a Teia dos Povos e a Universidade dos Povos: A Teia dos Povos é uma articulação de comunidades, territórios, povos e organizações políticas, rurais e urbanas. Extrativistas, ribeirinhos, povos originários, quilombolas, periféricos, sem terra, sem teto, pequenos agricultores e demais pessoas interessadas na justiça social, climática e dos povos se juntam, enquanto núcleos de base e elos, nessa composição com o objetivo de formular os caminhos da emancipação coletiva e o bem-viver para todas as pessoas.

A Universidade dos Povos é o projeto da Teia dos Povos que promove uma educação contextualizada, que respeite a cultura e a realidade dos povos, que respeite a cultura e a realidade das comunidades, ao mesmo tempo em que promove a real implementação da Agroecologia e a transformação socioambiental.

Convidamos a se inscreverem-se e garantir sua vaga e ficarem atentos às nossas redes sociais, que logo em breve, estaremos disponibilizando mais informações.

INSCRIÇÃO: https://forms.gle/Y9vLGpw5Mp5qZgij8

