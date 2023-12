Governo do Amapá investe na especialização de técnicos ambientais para identificação de espécies vulneráveis de madeira

Capacitação, na Floresta Nacional do Tapajós, em Santarém-PA, permitirá mais eficácia no reconhecimento durante transporte e manejo florestal.

Por: Winicius Tavares

Para fortalecer a efetividade das atividades de fiscalização ambiental no Amapá, técnicos do Governo do Estado estão participando da especialização em identificação de espécies vulneráveis de madeira da Amazônia, na Floresta Nacional dos Tapajós, em Santarém, no Pará.

A capacitação dos agentes, custeada em parceria pelo programa federal do Fundo Euroclima, é dividida em cinco módulos. O segundo presencial foi finalizado na sexta-feira, 8, e a previsão é que outros três, sejam distribuídos ao longo de 2024, no formato rotativo e presencial.

O projeto, promovido pelo Programa de Fortalecimento da Governança dos Órgãos Ambientais da Amazônia, conta com a participação das Secretarias de Meio Ambiente do Amapá (Sema), do Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Participam também o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do Amazonas e órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para o assessor técnico da Sema, Armando Souza, a capacitação vai permitir mais efetividade nos trabalhos do dia-dia, como as vistorias realizadas pelo Governo do Estado para garantir a preservação do meio ambiente.

“Vai dar mais capacidade técnica para a gente identificar a madeira de forma correta. Madeiras, eventualmente ilegais, a gente vai saber dizer qual é a espécie. Ou então, em vistoria de manejo florestal também, verificar se eventualmente alguma espécie protegida foi retirada, porque saberemos identificar as espécies tecnicamente”, explicou Souza.

