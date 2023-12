Oficina de Marketing Digital capacita mulheres negras e amazônidas no Macapaba

A ação promoveu a autoestima da mulher e proporcionou oportunidades de desenvolvimento socioeconômico

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a Zwanga African Fashion, realizaram Oficina de Marketing Digital para moradoras do Conjunto Macapaba. O objetivo foi capacitar mulheres negras, ribeirinhas, quilombolas, seguidoras de religiões de matriz africana, profissionais com formações em áreas como trancistas, maquiadoras, corte e costura e produção de biojoias. O evento aconteceu na Escola Estadual Antônio Munhoz Lopes, localizada na Rua Carlos Mariguela, 2101 – Conjunto Macapaba, na última quarta (6), das 18h às 21h.

Para o analista de negócios do Sebrae no Amapá, Maikon Richardson, o evento buscou fortalecer o afroempreendedorismo e proporcionar oportunidades de desenvolvimento socioeconômico através da inovação, marketing e tecnologia.

“Essa ação possibilitou capacitação de marketing digital e construção de redes sociais para pequenos negócios do Projeto Afro Mulher 2023 e empreendedoras da economia informal do Conjunto Macapaba. O Sebrae juntamente com a Zwanga, buscaram desenvolver todas as estratégias direcionadas para empreendedoras negras, amapaenses, ribeirinhas, quilombolas, detentas e mãe solo, para fortalecer habilidades empreendedoras e divulgar ferramentas para o sucesso nos negócios.”, relatou Maikon Richardson.

Zwanga

A Zwanga African Fashion é uma marca de moda amapaense que criou o Projeto Afro Mulher, para dar oportunidades de qualificação profissional para mulheres negras que vivem em áreas periféricas. O programa, idealizado e coordenado por Rejane Soares, busca promover a identidade e autoestima da mulher negra – pretas e pardas, assim como proporcionar oportunidades de desenvolvimento socioeconômico.

A Zwanga, marca amapaense e reconhecida internacionalmente, foi criada para ser um espaço de acolhimento e resgate da identidade do povo preto, inspirada no poder da ancestralidade feminina africana. Os projetos da marca pautam a resistência, combate à violência contra a mulher e ao racismo, emancipação socioambiental, geração de renda e inclusão produtiva.

Afroempreendedorismo

O afroempreendedorismo é um conceito que se refere ao fenômeno de caráter econômico, político e social que incentiva a população negra – pretos e pardos, a desenvolver uma atividade empreendedora, criativa e inovadora, com ou sem o auxílio de colaboradores. São negócios construídos e gerenciados por pessoas negras, nos mais diferentes nichos de mercado, e o público-alvo é toda a sociedade.

O afroempreendedorismo é um meio de fortalecimento da identidade, que se preocupa com as lacunas de mercado e proporciona maior atenção e circulação de dinheiro entre pessoas negras.

Dados

Um estudo sobre o Afroempreendedorismo no Brasil, uma parceria da RD Station, Inventivos com o Movimento Black Money (MBM), apontou que 61,5% das pessoas à frente de negócios de afroempreendedorismo são mulheres. Desse número, quase a metade, 49%, é responsável pelo sustento das próprias famílias.

Parceiros

O Projeto Afro Mulher conta com a parceria do Sebrae no Amapá, Fundação Marabaixo, Mercadão dos Medicamentos e Brasil Medicamentos.

Coordenação

A Oficina de Marketing Digital foi coordenada pela gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes e pelo analista de negócios do Sebrae no Amapá, Maikon Richardson.

Serviço:

Sebrae no Amapá

