Novo Hospital de Emergência: Governo do Amapá avança na estruturação do segundo pavimento do prédio principal em Macapá

As frentes de trabalho seguem um cronograma de execução intenso e contínuo na maior obra de saúde pública do estado.

As atividades no novo Hospital de Emergências de Macapá, maior obra de saúde pública do Estado, seguem em ritmo acelerado. As frentes de trabalho avançam na estruturação do segundo pavimento do prédio principal e se preparam para iniciar o sexto andar do núcleo rígido. A nova unidade hospitalar vai ampliar a capacidade de atendimento de urgência e emergência para 212 leitos, um compromisso do Plano de Governo da atual gestão, que prioriza a saúde pública como imediata, absoluta e inegociável.

As frentes de trabalho atuam na instalação das lajes steel deck dos blocos B e C, do segundo pavimento, para posterior concretagem. Essas lajes são mistas, de alta resistência, compostas por telha de aço perfilada, que dá celeridade à execução das atividades. Além disso, as ações continuam no contrapiso do térreo, na drenagem profunda de águas pluviais e, ainda, nos serviços de estrutura metálica do prédio em geral.

“Concretamos os pilares do quinto pavimento do núcleo rígido e já estamos com toda a estrutura de armação pronta para concretar o sexto. As ações contemplam diferentes frentes desenvolvidas em conjunto, realizamos várias atividades ao mesmo tempo de diferentes áreas da construção devido à complexidade da obra e ao prazo de entrega”, destacou a responsável pela engenharia de planejamento, Luíza Maciel.

Em paralelo aos trabalhos que garantem que o prédio em si comece a ser erguido e a ganhar forma, as equipes trabalham na estruturação do anexo no térreo, que é uma construção acoplada à edificação principal, com uma estrutura na maior parte metálica, que receberá uma cobertura termoacústica.

Novo HE de Macapá

O novo hospital terá 212 leitos e seis salas no Centro Cirúrgico, Central de Diagnóstico por Imagem, laboratório, Centro de Tratamento de Queimados, serviço de diálise, auditório, apoio técnico, área administrativa e heliponto.

A obra conta com investimentos de R$ 129 milhões, articulados pelo presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Tesouro Estadual. A área onde está sendo construído o maior hospital público da capital, fica atrás do prédio atual do Hospital de Emergência e foi cedida pelo Exército Brasileiro, também por articulação do parlamentar.

Foto de capa: Jhon Martins/GEA

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...