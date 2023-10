Governo do Amapá promove dia de autocuidado para mulheres da terceira idade

O Governo do Amapá promove nesta quarta-feira, 11, a ação “Vivendo na melhor idade”, com várias atividades recreativas, bem-estar e serviços de saúde. O evento será das 14h às 18h, no Complexo da Mulher, em Macapá.

A Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SEPM) é a responsável pela iniciativa. A expectativa é atender cerca de 120 pessoas. O público também poderá participar de sorteio de brindes e aulão de dança visando proporcionar mais qualidade de vida para as mulheres idosas.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Conselho da Pessoa Idosa e empresas privadas.

QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Hora: 14h às 18h

Local: Complexo da Mulher, na Rua São José, 1570, bairro Central

