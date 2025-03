Manaus sedia evento estratégico para gestores e profissionais do Terceiro Setor

Manaus receberá o “1º Encontro Amazônico de Gestão Social”, um evento voltado para gestores e colaboradores de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), representantes do setor público e profissionais interessados no Terceiro Setor. A programação acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro, no Teatro Manauara, localizado no Manauara Shopping, na Av. Mário Ypiranga, nº 1.300 – bairro Adrianópolis.

O evento terá painéis, palestras e mesas-redondas, reunindo especialistas para discutir temas como Environmental, Social and Governance (ESG), planejamento estratégico, gestão administrativa, inovação e captação de recursos. O objetivo é fortalecer e profissionalizar o Terceiro Setor, proporcionando conhecimento prático para otimizar a gestão das OSCs e ampliar seu impacto social.

Um dos especialistas confirmados será João Paulo Vergueiro, diretor para América Latina e Caribe do movimento “GivingTuesday”, professor e coordenador do Fundo de Bolsas e do Alumni na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), além de ex-diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR).

O outro palestrante nacional será Vinnicius Ventura, especialista em captação de recursos, CEO da VMV Captação e Desenvolvimento Institucional, e responsável pela mobilização de mais de R$ 10 milhões em projetos aprovados em editais.

Marcia Bortolanza também estará no evento. Ela é psicóloga, contabilista e autora do best-seller “E depois que o coração aperta? Da solidariedade à gestão eficiente das OSCs”. É empreendedora social e mobilizadora de pessoas e recursos para OSCs de todo o país.

“Este evento é uma oportunidade única para gestores aprimorarem suas organizações sociais, impulsionarem seus projetos e fortalecerem seu compromisso com a responsabilidade social e sustentabilidade”, afirma Cleslley Rodrigues, um dos organizadores do evento.

Ingressos

Os ingressos do 1º lote estão à venda por R$ 400. Aqueles que desejarem fazer um acréscimo de R$ 50 ganham um livro do especialista João Paulo Vergueiro.

Oportunidade para patrocinadores

Empresas e instituições interessadas podem apoiar o evento por meio das cotas de patrocínio “Conexão Social”, “Cidadania e Futuro”, “Impacto Social” e “Impacto Amazônia”.

Os patrocinadores terão benefícios como exposição da marca em materiais impressos e no site oficial, além da possibilidade de distribuir brindes e materiais promocionais aos participantes. Também haverá exclusividades de acordo com a cota desejada.

O “1º Encontro Amazônico de Gestão Social” é promovido pela Estação Social. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (92) 999322-7630 ou e-mail contato@estacaosocial.com.

