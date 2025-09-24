Governo do Amapá promove evento pré-COP30 com temática voltada para comunidades quilombolas

O Governo do Amapá realiza, de 22 a 26 de setembro, o projeto “Povos Quilombolas do Amapá – Não há justiça climática sem Quilombo titulado” nos 16 municípios. A iniciativa mobiliza comunidades quilombolas do estado para a integração entre ciência, cultura, ancestralidade e sustentabilidade rumo à COP30, que acontece em novembro em Belém (PA).

Sob coordenação da Fundação Marabaixo, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), o encontro Pré COP Ancestral e Afro-Rural promove o resgate e valorização das identidades quilombolas; fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde, educação, infraestrutura e alimentação; reconhecimento das práticas culturais e religiosas dos povos tradicionais; combate ao racismo estrutural e institucional; e inserção do Amapá como liderança nas discussões sobre justiça climática e igualdade racial.

Local: Centro de Cultura Negra – Raimundinha Ramos

Data: 23/09/2025 às 18h0

Endereço: Rua General Rondon, n. 803, bairro Laguinho, em Macapá.

