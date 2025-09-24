quarta-feira, setembro 24, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáAmazônia

Governo do Amapá promove evento pré-COP30 com temática voltada para comunidades quilombolas

Livia Almeida

O Governo do Amapá realiza, de 22 a 26 de setembro, o projeto “Povos Quilombolas do Amapá – Não há justiça climática sem Quilombo titulado” nos 16 municípios. A iniciativa mobiliza comunidades quilombolas do estado para a integração entre ciência, cultura, ancestralidade e sustentabilidade rumo à COP30, que acontece em novembro em Belém (PA).

Sob coordenação da Fundação Marabaixo, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), o encontro Pré COP Ancestral e Afro-Rural promove o resgate e valorização das identidades quilombolas; fortalecimento de políticas públicas voltadas à saúde, educação, infraestrutura e alimentação; reconhecimento das práticas culturais e religiosas dos povos tradicionais; combate ao racismo estrutural e institucional; e inserção do Amapá como liderança nas discussões sobre justiça climática e igualdade racial.

Local: Centro de Cultura Negra – Raimundinha Ramos

Data: 23/09/2025 às 18h0

Endereço: Rua General Rondon, n. 803, bairro Laguinho, em Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

Você pode gostar também

Instituto Dirson Costa apresenta ampliação de seu acervo audiovisual

Chico Terra

Dia “D” – Prevenção ao Câncer de Mama: MP-AP realiza evento de conscientização para integrantes da instituição

Chico Terra

Hoje no Fala Amazônia! entrevistamos Roberto Porro e Luciano Araújo

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.