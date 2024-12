Senac realiza ações gratuitas em comemoração ao aniversário de 50 anos

A instituição abre as portas para comemorar junto com a população

O Senac Amapá 50 anos de dedicação à formação de profissionais e ao desenvolvimento do estado. Para marcar essa data histórica, acontece o evento “Senac 50 Mais”, no dia 13 de dezembro, das 08h às 20h, na unidade sede de Macapá.

Com o tema “50 Anos Transformando Vidas”, o evento é gratuito e conta com sorteio de brindes, atividades interativas, oficinas de inovação, saúde e bem-estar, além de uma série de experiências que mostram o impacto do Senac na comunidade. Também haverá homenagens a colaboradores, parceiros e empresas que contribuíram para o sucesso da instituição ao longo dos anos.

O evento será encerrado com um show musical e um coquetel, celebrando os 50 anos de história e o compromisso contínuo do Senac com a educação e a transformação social.

Serviço:

Senac Amapá

Instagram: @senacamapa

Facebook: Senac Amapá

Endereço: Av. Henrique Galúcio, nº1999, Centro – Macapá/AP

Site: www.ap.senac.br

