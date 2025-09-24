Frequentar eventos presenciais aumenta bem-estar e emoções positivas, mostra estudo

Pesquisa feita na Austrália aponta que encontros cara a cara estimulam alegria, entusiasmo e felicidade, enquanto atividades virtuais oferecem benefícios limitados

Por Thais Szegö, da Agência Einstein

Depois da pandemia, muitos encontros migraram para o ambiente virtual e ainda hoje é comum participar de reuniões online, lives ou encontros virtuais sem sair de casa. Mas, apesar da praticidade, os eventos presenciais tem um papel único para a saúde mental e emocional, segundo um estudo feito por pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália e pela Universidade Flinders, no mesmo país.

A pesquisa avaliou a frequência de participação em eventos físicos e virtuais entre 350 pessoas. Os resultados mostraram que aqueles que compareciam a mais atividades presenciais relatavam níveis mais altos de emoções positivas, como alegria, felicidade e entusiasmo, além de maior engajamento nas experiências.

Os pesquisadores observaram que shows online, lives e outros encontros virtuais podem trazer sensação de realização, mas não impactam de forma significativa outras dimensões do bem-estar. Já a interação presencial mostrou-se insubstituível para despertar emoções positivas e fortalecer os laços sociais.

“A conexão social está profundamente enraizada no comportamento humano e o compartilhamento de experiências é fundamental para o desenvolvimento, como o senso de pertencimento e a sensação de fazer parte da comunidade e de algo maior”, diz a psicóloga Sara Lisboa, colaboradora do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela destaca que os dados do estudo ganham ainda mais importância no cenário atual, marcado pela presença cada vez maior da vida digital.

“Um contato cara a cara engaja os sentidos, envolvendo sons, cheiros, toques, interação com espaço físico. Tudo isso favorece uma imersão mais intensa e experiências memoráveis”, acrescenta o psiquiatra Luiz Gustavo Vala Zoldan, gestor do cuidado em saúde mental na saúde populacional da medicina diagnóstica e ambulatorial do Einstein Hospital Israelita e coordenador do curso de Saúde Mental nas Organizações com a equipe de Ensino Einstein.

O médico acrescenta que a vivência presencial em um evento favorece a chamada experiência de flow — ou estado de fluxo —, um estado mental de imersão total em uma atividade. Nesse momento, a pessoa sente energia, foco e prazer tão intensos que pode até perder a noção do tempo e do espaço, saindo da experiência revigorada.

Dificuldade para socializar

Mas, existem pessoas que têm mais dificuldade de se socializar. “Nesse caso, o ideal é começar escolhendo eventos menores ou com grupos reduzidos. Um clube do livro ou uma reunião com amigos, por exemplo, para ir ganhando confiança aos poucos”, orienta Zoldan. Ele recomenda ir acompanhado de alguém de confiança, já que a presença de uma pessoa conhecida ajuda a reduzir a ansiedade social e facilita a adaptação inicial. Outra estratégia é chegar mais cedo, o que permite se ambientar com calma, observar o espaço e evitar a sensação de entrar no meio do agito.

Também é importante escolher eventos que despertem interesse e proporcionem conforto, pois isso torna a experiência mais motivadora. Essas estratégias contribuem para reduzir a ansiedade em contextos sociais desafiadores e aumentam as chances de participação, mesmo quando a disposição inicial é baixa.

É importante que fique claro que participar de eventos sociais por si só não garante automaticamente benefícios para o bem-estar. “Para que a experiência realmente tenha um impacto positivo, é preciso que a pessoa tenha alguns recursos internos, como estabilidade emocional, habilidades para lidar com suas próprias emoções e disposição para se engajar de forma genuína”, afirma a psicóloga.

“Imagine alguém que tem ansiedade social. Para essa pessoa, estar em um ambiente cheio de gente pode ser mais desafiador do que prazeroso”, diz Sara Lisboa. Ela ressalta que, além do estado psicológico prévio, o impacto de uma atividade está ligado à sua relevância e significado para cada indivíduo. Uma experiência só se torna verdadeiramente positiva quando se conecta com seus interesses, valores e preferências pessoais.

Fonte: Agência Einstein

