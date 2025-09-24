quarta-feira, setembro 24, 2025
AmapáCinema

Últimos dias de inscrições para o 20º FIM, que premiará duas obras audiovisuais amapaenses

Livia Almeida

Inscrições seguem abertas até 30 de setembro. Prêmio Gengibirra de Audiovisual vai contemplar, este ano, as categorias Documentário e Ficção

O Festival Imagem Movimento (FIM) chega à sua 20ª edição, consolidando-se como uma das mais importantes janelas do audiovisual independente da Região Norte. Em 2025, com o mote “20 anos de cinema na Amazônia”, o festival dedica especial atenção ao cinema amapaense, com a realização do Prêmio Gengibirra de Audiovisual — iniciativa pioneira no reconhecimento da produção local desde 2015.

Este ano, o prêmio que leva o nome de um dos patrimônios imateriais do estado, terá duas categorias distintas, contemplando uma obra de documentário e uma ficção. Cada vencedor receberá R$ 2.000 (Dois mil reais), e um troféu de filme destaque, reforçando o compromisso do festival em fortalecer e valorizar a produção audiovisual do estado.

As inscrições são gratuitas e estão abertas desde 4 de agosto e seguem até 30 de setembro, contemplando obras realizadas entre 2022 e 2025, de qualquer gênero. São aceitas inscrições de curtas, médias e longas-metragens.

Entre os trabalhos já reconhecidos pelo FIM estão produções como Encantes – história de Laranjal do Maracá, de Cassandra Oliveira; o videoclipe Macapá Quebrada, da Máfia Nortista; Cartas sobre o nosso lugar: mulheres do Vila Nova, de Rayane Penha; De domingo a domingo, de Marcus Oliveira; o videoclipe Madalena, de Fábio Ramos; a animação Solitude, de Tami Martins; e Pisca Pisca, de direção coletiva.

Com duas décadas de existência, o Festival Imagem Movimento reafirma seu papel na difusão, circulação e reconhecimento do audiovisual independente, projetando o cinema amapaense.

O FIM é realizado com recursos da Lei de Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal, por meio dos editais SECULT/AP Edital PNAB nº 001/2024 e FUMCULT/AP Edital PNAB nº 04/2024.

SERVIÇO:

Últimos dias de inscrições para o FIM – Prêmio Gengibirra de Audiovisual

Inscrições: Até 30 de setembro
Link de inscrições e regulamento: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl6p73OKrBwGt8iWxw7uUEuCJyBvMqM5vHYvrysZfg2VKCTw/viewform

Mais informações: @festivalfim

Fotos: Arquivo FIM

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

