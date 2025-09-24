Governo do Amapá promove encontro para discutir agenda ambiental

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, o Instituto Pensar realiza nos dias 24 e 25 de setembro, o 1º Encontro das Comissões Interinstitucionais de Educação Ambiental da Amazônia (CIEAs), que inclui representantes e entidades dos 7 estados que compõem a região Norte do país, para discutir e planejar ações em conjunto sobre educação ambiental. O evento acontece no auditório do Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima, zona central de Macapá-AP.

A ideia do evento nasceu em 2023, durante o Encontro Nacional Água, Educação e Meio Ambiente, na sede da Agência Nacional de Água e Saneamento (ANA) em Brasilia (DF). Para este encontro contaremos com presentaç de membros das CIEAs do Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amazonas e Tocantins, com representantes das suas respectivas Secretarias de Estado de Educação e do Meio Ambiente, bem como a sociedade civil. O objetivo é colaborar para construir uma agenda comum de ações e um diálogo entre elas, de forma a potencializar as realizações locais, fortalecendo redes e comunidades em torno da temática, principalmente considerando a realização da próxima COP na cidade de Belém/PA.

Sandra Casimiro, secretária de educação do Amapá, pontua que o encontro vem em ótimo momento e destaca a mobilização do Estado para uma agenda ambiental com os estudantes. “Estamos saindo da maior Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente que o Amapá já realizou, percorremos esse estado de norte a sul, ouvindo propostas e dialogando com os nossos estudantes, então a construção de uma agenda ambiental em colaboração com outros estados, pode massificar ainda mais o engajamento em torno da educação ambiental entre os nossos jovens”, explicou a secretária.

Programação:

24/09

Local: C. E. P. M. Walkíria Lima.

8h às 12h – Abertura do evento com fala de autoridades convidadas, apresentação das instituições que compõem a CIEA-AP, apresentação das CIEAs convidadas da região norte e palestra “A REBEA e a incidência em políticas públicas para a educação ambiental” com Jaqueline Guerreiro (GEEMA/REBEA – RJ).

14h às 18h – Oficina para criação de Rede de Educação Ambiental, com Jaqueline Guerreiro (GEEMA/REBEA – RJ) e Fundação da Rede de Educadores Ambientais do Amapá.

25/09

Dia específico para as CIEAs.

Manhã local SEMA

9h às 12h – Secretaria do Meio Ambiente: Roda de Diálogo “Desafios e Perspectivas das CIEAs da Região Norte”; Definição do produto final do encontro e Definição da periodicidade do encontro.

Tarde local Sítio Teixeira

14h às 17h – Sítio Teixeira: Balanço Ético Global organizado pelas CiEAs da região norte e professores convidados da Rede de Educadores Ambientais do Amapá e reunião com as CIEAs nacionais.

Conheça os membros da CIEA-AP:

A Ciea-AP é composta pelas seguintes instituições: 3º Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA; Conselho Estadual de Educação do Amapá; Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Ministério Público do Amapá; Secretaria Estadual de Meio Ambiente; Universidade Federal do Amapá (Unifap); Universidade Estadual do Amapá (Ueap); Assembleia Legislativa do Amapá; Instituto de Proteção e Prevenção ao Meio Ambiente (INPA); Associação de Guardas Parque do Amapá; Sesi-AP; Sesc-AP; Instituto Pensar; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES); Instituto Akari; Guarda Florestal Ambiental do Amapá; Associação de Moradores e Produtores da Comunidade Remanescentes de Quilombola Rosa; Instituto Mapinguari e Secretaria Estadual de Educação.

Curtir isso: Curtir Carregando...