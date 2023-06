Concurso da PM: Governo do Amapá convoca candidatos para Avaliação de Capacidades Físicas

São 21 candidatos que farão testes físicos nos dias 27 e 28 de junho. Provas incluem corrida, abdominal, barra fixa, salto em altura e natação.

Por: Adryany Magalhães

Avançando com o concurso para soldados combatentes da Polícia Militar (PM-AP), o Governo do Amapá publicou nesta terça-feira, 13, dois editais que convocam 21 candidatos para a Avaliação de Capacidades Físicas (ACF).

Um deles divulga o resultado de recursos dos candidatos considerados inaptos na ACF que ocorreu nos dias 24 e 25 de maio. Aqueles que tiveram o recurso aprovado poderão retomar os testes físicos nos dias 27 e 28 de junho.

ACESSE O EDITAL

O outro convoca candidatos aprovados no Exame Documental que ocorreu em 19 de maio, que também farão a ACF no fim do mês, no Quartel do Comando-Geral da PM, nos horários descritos na convocação.

ACESSE O EDITAL

A Avaliação de Capacidades Físicas testa força e resistência dos candidatos em provas de corrida de 12 minutos, resistência abdominal, flexão de cotovelos na barra fixa, salto em altura e natação de 100 metros.

O concurso

As provas objetivas do concurso aconteceram em julho de 2022, e ofertou 7.639 vagas de cadastro de reserva. Em novembro do ano passado foi autorizada a convocação de 600 candidatos.

Após as provas objetivas, as etapas seguintes são, respectivamente, o Exame Documental; Avaliação de Capacidades Físicas; Teste de Aptidão Psicológica; Exame de Saúde; Investigação Social e o Curso de Formação de Soldados, todas em caráter eliminatório.

Portal GEA/AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...