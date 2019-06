Em abril, vendas no varejo crescem 2,7% no Amapá

Em abril de 2019, o volume de vendas do varejo amapaense avançou 2,7%, frente a março, na série com ajuste sazonal, após ficar estável em março (0,0%) e fevereiro (0,3%). Com este resultado, o comércio varejista amapaense alcançou o segundo maior volume de vendas entre as Unidades da Federação.

Frente a março de 2018, o comércio varejista do Amapá avançou 4,9%. O acumulado no primeiro quadrimestre foi 2,7%. O acumulado nos últimos 12 meses (-0,5%) apresentou ligeira melhora em relação a março (-0,8%).

O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, recuou (-2,2%) em relação a março de 2019, após avançar 4,4% no mês anterior.

O comércio varejista ampliado cresceu 8,5% frente a abril de 2018. Assim, o varejo ampliado acumulou 5,4% no ano. O indicador acumulado nos últimos 12 meses (-1,0%) melhorou em relação ao de março (-1,3%). A publicação completa está disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html?=&t=o-que-e >.

IBGE